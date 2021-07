Le migliori offerte della compagna "La tecnologia in vacanza" di MediaWorld

Torniamo a parlare di offerte MediaWorld per una vasta selezione di prodotti. Il colosso della grande distribuzione svela la campagna “La tecnologia in vacanza” che, fino al prossimo 11 luglio, vi offre la possibilità di scegliere un gran numero di dispositivi per soddisfare le vostre personali esigenze.

Abbiamo suddiviso l’articolo in comodi capitoli sulle categorie più affini agli argomenti trattati dal sito, lasciandovi anche i rimandi per valutare tutte le altre afferenti ad altre categorie di prodotti.

Offerte MediaWorld: tablet

Offerte MediaWorld: eBook Reader

Kobo Forma, a 269,99 euro invece di 279,99 euro;

invece di 279,99 euro; Kindle Oasis, a 229,99 euro invece di 249,99 euro.

Oltre le offerte elencate qui in alto, le offerte “La tecnologia in vacanza” di MediaWorld riguardano anche grandi elettrodomestici, computer e prodotti per la smart home, fotografia e fotocamere e anche tv, audio, sistemi home cinema.

