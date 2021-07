Il nuovo volantino “Bella l’estate con Expert” offre super sconti e regala TV da sogno

Prende il via oggi la nuova iniziativa promozionale di Expert, la nota catena di prodotti elettronici di consumo, che fino al prossimo 22 luglio offre ottimi sconti su una lunga serie di prodotti e mette in palio TV da sogno a fronte di acquisti superiori ai 50 euro. Scopriamo nel dettaglio i prodotti in promozione e come provare a vincere uno degli oltre 3.000 premi a disposizione.

Bella l’estate con Expert

Si chiama così la nuova promozione dei negozi Expert, valida fino a giovedì 22 luglio che tra le altre cose offre la possibilità di pagare i propri acquisti di importo compreso tra i 200 e i 5.000 euro in 10 comode rate a tasso zero, senza alcun costo accessorio. Per ogni 50 euro di spesa effettuata l’acquirente riceverà un Gratta e Vinci che permette di aggiudicarsi una TV da sogno o uno dei tantissimi altri premi in palio.

A disposizione ci sono 124 TV LG OLED65C15LA del valore di 2.699 euro, 139 TV LG OLED55C15LA, 110 TV Samsung QE65QN85A, 192 TV Samsung QE55QN85C15LA, 1.390 auricolari LG Tone FN7 true wireless del valore di 159 euro e 1.349 soundbar 2.1 Samsung HW-A550 del valore di 249 euro. Acquistando inoltre prodotti Samsung o LG riceverete il doppio di “Gratta e Vinci”, raddoppiando di fatto le possibilità di vincere uno dei tantissimi premi a disposizione.

Ecco alcune delle offerte più interessanti presenti nel volantino, che potete consultare integralmente nella galleria a fine articolo.

Smartphone in offerta

Samsung Galaxy S20 FE a 399 euro invece di 669 euro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399,90 euro invece di 449,90 euro

Redmi Note 10 Pro a 279,90 euro invece di 329,90 euro

Redmi Note 9T a 199,90 euro invece di 299,90 euro

iPhone 12 Pro 128 GB a 1,099,90 euro invece di 1.189,90 euro

OPPO Find X3 Neo a 679,90 euro invece di 799,90 euro

Samsung Galaxy Z Fold2 a 1,599,90 euro invece di 1,849,90 euro

Xiaomi Mi 11 Lite a 299,90 euro invece di 349,90 euro

realme 8 Pro a 269,90 euro invece di 299,90 euro

realme 8 5G a 229,90 euro invece di 249,90 euro

Motorola Moto G 5G a 229,90 euro invece di 369,90 euro

Smart TV in offerta

LG 75NANO756PA a 1.299 euro invece di 1.699 euro

LG 43UP78006LB a 449 euro invece di 529 euro

LG 55NANO866PA a 699 euro invece di 999 euro

Samsung UE55AU7170UXZT a 499 euro invece di 699 euro

Samsung QE55Q70AATXZT a 899 euro invece di 1.299 euro

Samsung QE65Q80AATXZT a 1,299 euro invece di 1.599 euro

Samsung QE55QN90AATXZT a 1.599 euro invece di 1.999 euro



Smartwatch e accessori in offerta

Xiaomi Mi Watch Lite a 49,90 euro invece di 69,90 euro

Xiaomi Mi Smart Clock a 29,90 euro invece di 59,90 euro

Xiaomi Mi Smart Band 6 a 39,90 euro invece di 44,90 euro

Xiaomi Mi Watch a 99,90 euro invece di 129,90 euro

Fitbit Versa 3 a 179,90 euro invece di 229,90 euro

Fitbit Charge 4 a 99,90 euro invece di 149,90 euro

Huawei Band 6 a 44,90 euro invece di 59,90 euro

Informatica e accessori in offerta