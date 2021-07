Aggiornate Huawei Watch Fit Elegant Edition, ci sono 2 novità

Huawei Watch Fit è stato il primo smartwatch del produttore cinese ad essere dotato di un quadrante di forma rettangolare, caratteristica che gli garantisce un aspetto attraente e versatile.

A marzo il colosso della telefonia ha lanciato pure una speciale versione di tale orologio, ossia Huawei Watch Fit Elegant Edition, dotata di una cassa in acciaio inossidabile di alta qualità con finitura in argento e oro e che può vantare un design senza dubbio accattivante (ciò grazie anche ai cinturini White e Midnight Black in fluoroelastomero).

Nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso cinese ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per Huawei Watch Fit Elegant Edition, introducendo così due interessanti funzionalità.

Le novità dell’update di Huawei Watch Fit Elegant Edition

Sono due le novità implementate per la versione globale dello smartwatch di Huawei con tale update, che ha un “peso” di 15 MB e porta il firmware alla versione 1.0.5.12.

Stando a quanto si apprende dal changelog pubblicato dagli sviluppatori, con tale aggiornamento Huawei Watch Fit Elegant Edition riceve una nuova funzionalità che aggiunge un ulteriore livello di protezione attraverso la password della schermata di blocco (all’utente verrà richiesto di inserire la password corretta per accedere al proprio smartwatch).

L’update in questione aggiunge anche il supporto per rifiutare una chiamata in arrivo con un messaggio di testo ma per sfruttare tale funzionalità è necessario usare uno smartphone Android e avere installato la versione più recente dell’app Huawei Health (la trovate sul Google Play Store).

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile per il vostro Huawei Watch Fit Elegant Edition, potrà essere scaricato ed installato attraverso l’applicazione Huawei Health, selezionando Dispositivi, scegliendo lo smartwatch, selezionando l’aggiornamento firmware e quindi seguendo le istruzioni sullo schermo per completare la procedura.

