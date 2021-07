Huawei Watch GT 2 Pro riceve un nuovo aggiornamento: le novità

Un nuovo aggiornamento è in fase di rilascio per uno dei migliori smartwatch sul mercato, Huawei Watch GT 2 Pro, che nonostante non sia più l’ultimissima scelta wearable del marchio cinese rimane un ottimo prodotto. Questo aggiornamento in realtà era già stato rilasciato il mese scorso per gli utenti cinesi mentre ora è in atto il rilascio globale. La versione dell’aggiornamento è la 11.0.5.32 e pesa circa 79 MB.

Il changelog per questo nuovo rilascio non è particolarmente interessante o lungo in quanto promette semplicemente un’ottimizzazione generale del sistema in alcuni scenari. Solitamente questo tipo di novità non è gradito dagli utenti che badano meno agli aggiornamenti meno corposi in quanto non portano benefici apparenti o nuove funzionalità. In realtà come ben sappiamo, spesso sono proprio questi aggiornamenti correttivi a migliorare la stabilità e le prestazioni dei nostri dispositivi.

Per effettuare l’aggiornamento di Huawei Watch GT 2 Pro è necessario connettere lo smartwatch al telefono e aprire l’app Huawei Health, selezionare il device e scegliere l’opzione “aggiornamento firmware”, dopodiché è necessario seguire le istruzioni a schermo per completarlo. Vi ricordiamo che l’orologio deve avere almeno il 20% di batteria per poter completare l’aggiornamento.

Questo update potrebbe deludere alcuni utenti che si aspettavano l’arrivo di Harmony OS 2. Alcuni report vedono possibile questa evenienza, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale visto che l’azienda cinese non ha rivelato nulla a riguardo. Sarebbe sicuramente importante che anche Watch GT 2 Pro ricevesse il nuovo sistema operativo Huawei, visto che darebbe un ottimo segnale sia agli attuali utenti sia a quelli potenziali, che potrebbero essere ingolositi dall’eventuale longevità dei dispositivi del gigante cinese.