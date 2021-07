Le TV MiniLED di LG sono disponibili in Italia: ecco i prezzi

LG Italia ha annunciato che nelle prossime settimane saranno disponibili le smart TV della nuova gamma di fascia alta QNED con retroilluminazione a MiniLED.

I nuovi televisori QNED di LG sono dotati di pannelli di grandi dimensioni con risoluzioni 4K e 8K che utilizzano fino a 30.000 LED microscopici organizzati in 2500 zone indipendenti sui modelli più grandi per garantire grande gamma dinamica, neri perfetti con ridotti effetti di blooming ed elevata luminosità di picco.

La gamma include le serie QNED99 e QNED96 con pannello 8K e la serie QNED91 con pannello 4K. Questi modelli offrono anche diverse funzionalità delle serie OLED, come la nuova versione di WebOS, il completo supporto alle specifiche HDMI 2.1 per gli ingressi video, il processore video alpha di quarta generazione potenziato dall’intelligenza artificiale e il supporto per il formato HDR Dolby Vision IQ.

Le TV LG QNED sono disponibili in Italia: ecco i prezzi

A seguire trovate i prezzi di listino della nuova gamma di smart TV LG QNED MiniLED.

LG regalerà una soundbar Dolby Atmos

LG offrirà in omaggio la soundbar LG SP8YA con Dolby Atmos a chi ordinerà una TV LG QNED MiniLED 2021 entro l’11 luglio presso un negozio fisico oppure online. Il regolamento dell’iniziativa è disponibile qui.

