L’estate del Huawei Store entra nel vivo con una cascata di offerte

Il mese di luglio ci regala tante nuove offerte per quanto riguarda il Huawei Store: il negozio online del colosso cinese propone infatti diversi coupon e sconti sui prodotti di varie categorie, che includono smartphone, tablet, PC, wearable e non solo.

Le offerte del Huawei Store di luglio 2021

Le offerte di luglio attive sul Huawei Store sono parecchie e toccano praticamente ogni categoria di prodotti tech a disposizione sul sito. A fare la parte del leone sono ancora una volta i coupon, ma non manca qualche sconto “classico”, in particolare sui tablet e sui bundle.

Le seguenti offerte Huawei sono valide dall’1 al 31 luglio 2021, salvo esaurimento scorte:

In aggiunta abbiamo 50 euro di sconto su Huawei MatePad 11 Wi-Fi 6-64 GB con deposito di 50 euro per il preordine (tra l’1 e il 12 luglio 2021) e acquisto dal 13, M-pencil in regalo con Huawei MatePad Pro Wi-Fi e un paio di proposte sui bundle:

Sport Box Watch Fit Edizione Limitata – 149 euro con Watch Fit Black, FreeBuds 3 e Scale 3

Edizione Limitata – 149 euro con Watch Fit Black, FreeBuds 3 e Scale 3 Sport Box Watch 3 Edizione Limitata – 149 euro con Watch 3 Active Black e FreeBuds 4

Infine abbiamo due ulteriori promozioni, valide dal 5 luglio fino a rispettivamente il 19 e il 31:

Per scoprire tutte le proposte e le offerte del Huawei Store potete seguire il link qui in basso.

