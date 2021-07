Il fitness tracker di lusso Fitbit Luxe sbarca sul Google Store italiano

In attesa di scoprire le grandi novità a cui stanno lavorando Google, Fitbit e Samsung per il futuro del sistema operativo Wear, il fitness tracker di lusso Fitbit Luxe è disponibile all’acquisto sul Google Store italiano.

Fitbit Luxe sbarca sul Google Store

Presentato a metà aprile di quest’anno, Fitbit Luxe si è da subito rivelato come una soluzione caratterizzata da un design molto ricercato, minimal, di lusso. Il suo aspetto curato non tradisce la presenza di tecnologie e sensori in grado di tracciare alcuni degli aspetti più importanti del proprio benessere, come ad esempio la gestione dello stress, il riposo, gli allenamenti, la qualità del sonno e non solo.

Fitbit Flux, assieme al sensore HR per il battito cardiaco, raccoglie i dati relativi al punteggio della gestione dello stress, una metrica molto importante per valutare come il proprio organismo sta reagendo ad un periodo di stress. Il programma Fitbit Premium offre un’ampia scelta di sessioni di rilassamento (più di 200), il calcolo della saturazione dei livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il tracking della variabilità della frequenza respiratoria, il battito cardiaco a riposo, la qualità del sonno e la distanza percorsa durante un allenamento all’aperto grazie al modulo GPS.

Se siete interessati a un fitness tracker completo a 360°, con un design molto curato e dal forte sapore premium, Fitbit Luxe è disponibile sul Google Store al link sottostante:

Acquista Fitbit Luxe a 145,95 euro

