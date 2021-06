Xiaomi lancia Mi Notebook Pro X 15 con CPU i5 e i7 e GPU RTX 3050 Ti

Xiaomi ha presentato in Cina il suo nuovo computer portatile Mi Notebook Pro X 15 dotato di uno schermo OLED E4 da 15,6 pollici supporto per frequenza di aggiornamento di 60 Hz, CPU Intel Core i7 e i5 Tiger Lake di 11a generazione con GPU RTX 3050 Ti.

Caratteristiche e design di Mi Notebook Pro X 15

Il notebook di Xiaomi è caratterizzato da cornici sottili 4,03 mm ed è dotato di un corpo in metallo con processo di produzione CNC di fascia alta per resistere all’usura, inoltre offre un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, fotocamera integrata, tastiera di dimensioni standard e un ampio touchpad.

Il sistema di raffreddamento di Mi Notebook Pro X 15 può contare su un radiatore interamente in rame, un’area di dissipazione del calore più ampia e doppie ventole. Il notebook è dotato di altoparlante a quattro unità Harman, esegue Windows 10 e vanta fino a 11,5 ore di autonomia dichiarata.

Specifiche di Mi Notebook Pro X 15

Display Super Retina OLED da 15,6 pollici (3456 × 2160 pixel) 3,5K con gamma di colori sRGB e sRGB DCI-P3 al 100%, luminosità di picco di 600 nit, attenuazione CC, risposta rapida di 1 ms, frequenza di aggiornamento di 60 Hz, protezione Corning Gorilla Glass

Processore Intel Core i7-11370H di 11a generazione da 3,3 GHz (4,8 GHz) / processore i5-11300H da 3,1 GHz (4,4 GHz) con grafica Intel Iris X-E, GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti da 4 GB GDDR6

16 GB / 32 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz, SSD PCIe da 512 GB / 1 TB

Windows 10 Home

Webcam 720p

Tasto di accensione con scanner dell’impronta digitale

Tastiera retroilluminata di dimensioni standard, corsa dei tasti di 1,5 mm, 125 mm × 81,6 mm, trackpad PTP

Connettività Wi-Fi 6 802.11ax Wi-Fi 6 (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2, 1 x USB-C per la ricarica e la trasmissione dei dati, Thunderbolt 4 x 1, HDMI 2.1 x 1, USB-A 3.2 Gen2 x 2

Jack per cuffie/microfono da 3,5 mm, Audio Harman,

sistema audio 2W x 2 + 1W x 2 , DTS Audio, array di microfoni 2 x 2 Batteria da 80 Wh con ricarica rapida USB Type-C da 130 W, riproduzione video locale fino a 11,5 ore

Dimensioni: 348,9 x 240,2 x 17,5~18,47 mm; Peso: 1,9 kg

Disponibilità e prezzi di Mi Notebook Pro X 15

Il notebook Mi Notebook Pro X 15 di Xiaomi è disponibile nella colorazione Space Grey al prezzo di 7999 yuan (circa 1.041 euro) per la versione con processore i5-11300H, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria per l’archiviazione, mentre il modello con CPU i7-11370H, 32 GB di RAM e 1 TB di storage costa 9999 yuan (circa 1.300 euro).

I notebook sono disponibili su ordinazione e saranno in vendita in Cina a partire dal 9 luglio. Al momento non abbiamo informazioni in merito a un’eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

