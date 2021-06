MediaWorld festeggia trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita

MediaWorld festeggia trent'anni in Italia dando il via a tre nuovi punti...

MediaWorld, colosso dell’elettronica di consumo con 119 punti vendita sparsi nel nostro Paese, è pronto a festeggiare i trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita.

Tre nuovi MediaWorld Smart in Italia

Sbarcato nel 1991 in Italia e con una lunga serie di successi sul territorio con molti punti vendita e anche online con un gran numero di offerte su centinaia di prodotti, l’azienda è pronta ad aprire i battenti a tre punti vendita a Salerno, Roma e Torino.

Entrando nel dettaglio, il primo punto vendita sarà aperto in Corso Vittorio Emanuele a Salerno; il secondo sarà ubicato a in Via Tuscolana a Roma; il terzo invece in Pizza Castello a Torino. Tutti i tre i punti vendita saranno di tipo MediaWorld Smart, ovvero luoghi con una superficie ridotta rispetto i classici punti vendita che puntano maggiormente sui servizi Pickup e Pick&Pay.

Insomma, i tre nuovi centri MediaWorld Smart di Salerno, Roma e Torino per festeggiare i trent’anni in Italia, serviranno per potenziare la nuova strategia commerciale del gruppo volta ad incrementare la collaborazione tra il mondo online e quello fisico. I nuovi negozi apriranno durante il mese di luglio, ma non abbiamo informazioni circa la data precisa di apertura.