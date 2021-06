KOSPET OPTIMUS 2 è il nuovo smartwatch con fotocamera rotante

Prende il via oggi la commercializzazione globale di KOSPET OPTIMUS 2, il nuovo smartwatch del brand cinese che per un mese sarà accompagnato da una promozione di lancio. Si tratta di uno smartphone caratterizzato da una scheda tecnica molto simile a quella di uno smartwatch, a partire dal chipset MediaTek Helio P22, affiancato da un chip PAR2822 che si occupa della connessione Bluetooth, della raccolta dei dati fitness e di altre funzioni, così da ottimizzare i consumi.

Ecco KOSPET OPTIMUS 2

Partiamo dunque dalla scheda tecnica dello smartwatch, che può contare su uno schermo TFT IPS da 1,6 pollici con risoluzione di 400 x 400 pixel e funzioni touch a due punti. Sotto alla scocca, in plastica con una cornice in ceramica, trovano posto i due processori, Helio P22 e PAR2822, affiancati da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, nella quale è installato Android 10.

Va detto che l’utente può scegliere tra la modalità Android, che rende lo smartwatch molto simile a uno smartphone, e la modalità Lite. La prima mette a disposizione tutte le funzioni, come giochi, fotocamera, musica, social network e chiamate, mentre la seconda permette di gestire chiamate, SMS e funzioni di fitness, con oltre 31 modalità sportive tra cui scegliere.

In questo modo l’utente potrà comunque godere di una migliore autonomia pur mantenendo buona parte delle funzioni intelligenti, con uno smartwatch che all’occorrenza può diventare più performante e sfruttare gli otto core del processore principale. La batteria integrata ha una capacità di 1.260 mAh, che garantisce due giorni di autonomia in 4G e fino a 5 giorni di autonomia in modalità Lite.

È inoltre possibile acquistare una basetta di ricarica wireless che include una batteria da 1.000 mAh, consentendo all’utente di aumentare l’autonomia anche lontano da una presa di corrente. È presente un ricevitore GPS/GLONASS per tracciare in maniera dettagliata le proprie attività sportive e non mancano le funzioni tradizionali come il tracciamento del sonno, la misurazione del battito cardiaco e quella del livello di ossigeno nel sangue.

Uno dei punti di forza di KOSPEY OPTIMUS 2 è la presenza di una fotocamera da 13 megapixel con flash LED, posizionata alle ore 12 del quadrante per scattare foto dal polso. All’occorrenza è possibile ruotarla di 90 gradi per utilizzarla sia per scattare selfie che per le video chiamate, il tutto senza che sia necessario avere uno smartphone a portata di mano. E con il flash LED potrete scattare foto anche con una illuminazione scarsa, così da avere sempre ottime foto in ogni situazione.

Da segnalare inoltre la possibilità di installare una nano SIM, per utilizzare lo smartwatch anche in maniera completamente indipendente dallo smartphone, per telefonare, inviare messaggi e navigare in Rete. Grazie alla presenza di Android sono a disposizione anche il Play Store per installare nuove app, Google Maps e molto altro, insieme a centinaia di quadranti tra cui scegliere.

Fino al 28 luglio potete approfittare della promozione di lancio che vi permette di acquistare KOSPET OPTIMUS 2 al prezzo di 176,99 dollari (circa 148 euro) utilizzando il codice 333OPTIMUS2. I primi 50 acquirenti riceveranno un cinturino gratis, nel primo mese di vendite sarà possibile acquistare un cinturino aggiuntivo o la base di ricarica con batteria con lo sconto del 50%. A seguire il link per l’acquisto dal sito ufficiale.