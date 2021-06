Fiido-X è la nuova e-bike rivoluzionaria in arrivo su Indiegogo

Reduce da una trionfale campagna su Indiegogo, che lo scorso anno ha fruttato più di un milione di dollari per la realizzazione della e-bike Fiido D11, il produttore emergente si appresta a lanciare un nuovo modello pronto a stabilire nuovi standard nei confronti della concorrenza. Senza rivoluzionare particolarmente il design, che resta molto semplice come quello di D11, Fiido X punta su altre caratteristiche per primeggiare in un mercato in costante evoluzione.

Ecco Fiido X

I miglioramenti apportati alla nuova e-bike sono frutto anche dei suggerimenti forniti dai tanti fan che hanno acquistato i modelli precedenti. Lisciatura delle saldature, semplificazione dei cablaggi, antifurto per la batteria, miglioramento del sensore di coppia per migliorare l’esperienza di pedalata, questi sono solo alcuni dei miglioramenti che accompagnano Fiido X.

La nuova bici può inoltre contare su otto brevetti che le garantiranno di essere tecnologicamente evoluta per almeno un decennio. Un design elegante, una struttura innovativa della batteria, una struttura di alimentazione rinnovata, sistema di sicurezza senza chiavi e una app intelligente davvero innovativa.

Il telaio, dal design moderno, è realizzato in lega di magnesio e unisce leggerezza e resistenza, con un meccanismo di chiusura nascosto e innovativo, praticamente invisibile. Fiido ha pubblicato alcune anticipazioni nelle proprie pagine social, affermando che il prezzo della nuova Fiido X sarà di 1.999 dollari. Durante il periodo di crowdfunding però tale cifra scenderà a 1.000 dollari, decisamente più abbordabile per molti potenziali utenti.

Potete già registrarvi sulla pagina di pre-lancio di Indiegogo, raggiungibile all’indirizzo sottostante, e lasciare il vostro indirizzo e-mail per essere ricontattati all’avvio della campagna. Ricordiamo infine che a breve arriverà anche il primo monopattino elettrico, Fiido Beast, di cui vedete qui sotto un’anteprima, che sarà dotato di una batteria da 1.546 Wh, due ruote motrici e doppie sospensioni.

Informazione Pubblicitaria