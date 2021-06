Scollegate subito le unità My Book Live: potreste perdere tutti i dati

Gli hacker stanno colpendo le unità di backup My Book Live di Western Digital. La situazione è talmente drammatica che il supporto dell’azienda sta invitando gli utenti a scollegare le unità hardware My Book Live da Internet il prima possibile per evitare di perdere tutti i dati in esse contenuti.

Secondo le segnalazioni dei proprietari di My Book Live apparse sui forum della community WD, più utenti hanno iniziato la giornata di oggi con una bruttissima sorpresa: le loro unità My Book Live erano completamente vuote.

Alcuni di questi malcapitati utenti non erano del tutto in grado di accedere ai loro sistemi, mentre altri che sono stati in grado di riprendere il controllo delle unità hanno scoperto che tutti i loro dati erano spariti.

Gli hacker stanno cancellando tutti i dati dalle unità My Book Live

La diagnostica sui dispositivi interessati sembra evidenziare che è stato eseguito un ripristino dei dati di fabbrica in remoto e Western Digital non ha dubbi: la causa è dovuta a software dannoso.

L’azienda invita pertanto a disconnettere immediatamente le unità My Book Live o My Book Live Duo da Internet prima di perdere tutti i dati.

Questi dispositivi non hanno ricevuto un solo aggiornamento del firmware dal 2015, quindi non sorprende che possa essere accaduto un fatto come questo.

Inoltre, sembra che la vulnerabilità sia nota dal 2019 e anche questo è un aspetto inquietante per un’azienda specializzata nel campo dell’archiviazione dei dati. Western Digital sta indagando sulla causa del fenomeno e fornirà aggiornamenti qui appena possibile.

