Questo smartwatch è il vostro alleato perfetto per l’estate, visto che terrà lontane le zanzare

L’estate è ormai arrivata, con temperature che invogliano a passare le serate all’aperto, per godersi un po’ di fresco in compagnia di qualche amico è di una bella bibita fresca. Peccato che nella maggior parte dei casi le serate siano rovinate dalla presenza di insetti fastidiosi, in particolar modo le zanzare, che spesso impediscono di passare qualche ora in completo relax.

Uno smartwatch anti zanzara

Senza dover ricorrere a candele, zampironi, lampade più o meno efficaci o altri rimedi, la tecnologia prova a venirci incontro con questo smartwatch, che promette meraviglie. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni infatti dovrebbe essere in grado di tenere lontani zanzare e altri insetti indesiderati, permettendo di stare all’aperto, o in casa ma con le finestre aperte, e godersi le temperature della sera.

Lo smartwatch non si limita solo a tenere lontane zanzare e altri insetti, visto che permette sempre di conoscere l’ora, grazie allo schermo LED, e la temperatura corporea di chi lo indossa, con la possibilità di scegliere tra gradi Celsius e Fahrenheit. Il comodo bracciale in silicone è pensato per non creare irritazioni e fastidi alla pelle e il suo peso contenute, appena 30 grammi, lo rendono perfetto per l’estate.

Grazie alle tre colorazioni in cui è disponibile, nero, bianco e rosa, si adatta perfettamente allo stile di ognuno, risultando sempre gradevole da vedere. La ricarica avviene tramite la porta USB, presente sul corpo principale dello smartwatch che può essere rimosso dal cinturino per questa operazione. Potete acquistare lo smartwatch anti zanzare, con termometro incluso, su TomTop, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 9,90 euro utilizzando il coupon TTMWSBT.

Informazione Pubblicitaria