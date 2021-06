Le nuove cuffie economiche di Google hanno un piccolo bug che riguarda Assistant

Presentate ufficialmente all’inizio di giugno, le cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series rappresentano la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per chi desidera un prodotto che sia in grado di sfruttare le potenzialità dell’ecosistema dell’azienda statunitense, contenendo allo stesso tempo la spesa.

Stando a quanto emerge da una segnalazione sul sito di supporto di Google, le nuove cuffie true wireless del colosso di Mountain View sarebbero affette da un bug che riguarda la riproduzione musicale e Google Assistant.

Le cuffie Google Pixel Buds A hanno un piccolo bug

In pratica, a dire dell’utente che ha riscontrato il problema, in caso di avvio della riproduzione musicale attraverso il comando vocale “Ehi Google, riproduci la musica”, la feature di rilevamento in-ear non è in grado di mettere in pausa nel caso in cui uno o entrambi gli auricolari vengano tolti dalle orecchie.

La stessa cosa, invece, non si verifica nel caso in cui la riproduzione musicale sia stata avviata premendo il tasto play su una qualsiasi applicazione: in tale ipotesi, infatti, nel momento in cui l’utente toglie un auricolare dalle orecchie, il sistema interrompe immediatamente la riproduzione (riavviandola se l’auricolare viene nuovamente indossato).

Un membro esperto del team di Google, interessato dalla segnalazione, è riuscito a riprodurre il bug in questione su un Google Pixel 5 con Android 12 e la versione 12.24.7.29.arm64 beta di App Google e ha così potuto informare gli sviluppatori del colosso di Mountain View, ai quali spetta ora il compito di trovare una soluzione.

A questo punto chi dovesse avere riscontrato tale bug non può fare altro che avere un po’ di pazienza e augurarsi che la soluzione venga implementata in tempi rapidi.

Ricordiamo che le cuffie Google Pixel Buds A-Series sono disponibili all’acquisto a un prezzo di listino pari a 99 euro.

