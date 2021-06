Samsung lancia il notebook economico Galaxy Chromebook Go

La gamma di Chromebook di Samsung ora include anche un notebook dal prezzo molto contenuto. L’azienda sudcoreana ha presentato il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Go dotato di un processore Intel Celeron, connettività LTE e un design leggero.

Caratteristiche di Samsung Galaxy Chromebook Go

Il notebook Galaxy Chromebook Go di Samsung è dotato di un display LCD IPS da 14 pollici con risoluzione limitata a soli 1.366×768 pixel ed è trainato dal processore Intel Celeron N4500 dual core supportato da una grafica Intel UHD.

Il laptop è dotato di 4 GB oppure 8 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB, 64 GB, oppure 128 GB di memoria per l’archiviazione eMMC espandibile tramite uno slot per schede microSD. Naturalmente il computer portatile esegue Chrome OS.

La tastiera di Samsung Galaxy Chromebook Go è priva del tastierino numerico ed è abbinata a un trackpad multitouch abbastanza spazioso, inoltre sono presenti altoparlanti stereo da 1,5 W e una webcam 720p.

Sul fronte della connettività il Chromebook di Samsung include LTE (nano-SIM), Wi-Fi 6 (2×2), una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e un Jack per cuffie da 3,5 mm.

Il notebook è alimentato da una batteria da 42,3 Wh e viene fornito in bundle con un caricabatterie USB Type-C da 45 W. Lo spessore è di 15,9 mm, mentre il peso è di 1,45 kg.

Disponibilità e prezzo di Samsung Galaxy Chromebook Go

La società non ha ancora annunciato il prezzo o la disponibilità di Samsung Galaxy Chromebook Go, ma potrebbe partire da 299 dollari. Il dispositivo è disponibile nell’unica colorazione argento e potrebbe essere lanciato in Asia, Europa e Nord America nei prossimi giorni.

