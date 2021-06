Realme TechLife Robot Vacuum è in offerta di lancio

Realme sembra seriamente intenzionata a creare un forte ecosistema di prodotti elettronici e dopo essersi fatta conoscere per i suoi smartphone, venduti a prezzi decisamente competitivi, sta iniziando a presentare nuovi prodotti intelligenti. Tra i più recenti segnaliamo Realme TechLife Robot Vacuum, il primo aspirapolvere robot del brand cinese, in promozione di lancio ancora per pochi giorni.

Un aspirapolvere robot in doppia configurazione

Il nuovo robot è disponibile in preordine, fino al 25 giugno, con una interessante offerta di lancio, che permette di risparmiare oltre 100 euro rispetto al prezzo di listino, fissato a 399 euro. Sono due le versioni tra cui scegliere, quella base e quella dotata di serbatoio per l’acqua, con i panni in microfibra per il lavaggio del pavimento.

Realme TechLife Robot Vacuum è infatti un aspirapolvere 2 in 1, in grado di migliorare la qualità della pulizia con un panno umido, che rimuove le macchie dal pavimento e raccoglie anche la polvere più sottile, o quella che potrebbe rimanere sul pavimento. Se però non avete questa necessità, perché avete già un lavapavimenti o perché preferite lavare a mano, potete scegliere la versione standard e risparmiare qualche decina di euro.

La scheda tecnica è particolarmente interessante, con una forza aspirante che può raggiungere i 3.000 Pa, per raccogliere anche lo sporco più minuto. Molto buona anche l’autonomia, grazie alla batteria da ben 5.200 mAh che gli permette di pulire anche ambienti molto grandi, superando agevolmente le due ore di utilizzo continuo. E se la batteria dovesse scaricarsi durante la pulizia, nessun problema, visto che Realme TechLife Robot Vacuum può tornare alla base per ricaricarsi e riprendere da dove si era interrotto.

Il cassetto per la polvere può raccogliere fino a 600 ml di sporco, così da non doverlo svuotare ogni giorno. È inoltre possibile installare il serbatoio per l’acqua da 300 ml, anche se in questo caso la capacità del serbatoio per lo sporco scende a 350 ml, comunque sufficienti per 2-3 giorni di pulizie.

Grazie al sistema di navigazione laser è possibile memorizzare fino a cinque mappe diverse, per gestire la pulizia di diversi piani o ambienti, anche con forme particolari. E non manca la possibilità di controllare le pulizie con gli assistenti vocali, in particolare Google Assistant e Amazon Alexa, un vantaggio da non trascurare. Senza contare che l’applicazione di controllo è disponibile in italiano, per semplificare al massimo le operazioni di pulizia.

Fino al 25 giugno potete approfittare di una ulteriore promozione di lancio su AliExpress risparmiando rispetto al prezzo di prevendita grazie al codice indicato qui sotto. E ogni giorno sarà selezionato un acquirente che riceverà gratuitamente un contenitore per l’acqua e un kit di panni per il lavaggio del pavimento. A seguire i link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria