Ecco cinque ottime offerte che stanno spopolando durante l’Amazon Prime Day 2021

L’Amazon Prime Day 2021 è ufficialmente partito allo scoccare della mezzanotte e, in mezzo alle innumerevoli offerte disponibili, ce ne sono cinque molto interessanti che in queste ore stanno attirando l’attenzione degli acquirenti.

Amazon Prime Day 2021: cinque offerte da non perdere

Un computer portatile, un SSD di Samsung, un robot aspirapolvere, uno smartwatch e un epilatore a luce pulsata: questo bizzarro insieme di prodotti raggruppa alcune delle offerte di maggior interesse degli utenti Amazon Prime di queste prime ore dell’Amazon Prime Day 2021.

In particolare, il Lenovo IdeaPad 3, con Intel Core i3-1005G1, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint e Windows 10 viene proposto a 469 euro. Ecco il link:

Se questo computer non fosse di vostro gradimento, ecco tutti gli altri in offerta per il Prime Day 2021.

Rimanendo in ambito informatico, che ne dite di un SSD Samsung 870 EVO da 1 TB a circa 90 euro? Ecco il link:

Passiamo adesso allo smartwatch presente in questa selezione: si tratta dell’ottimo Garmin Fenix 6 PRO e viene proposto al prezzo scontato di 459,90 euro invece di 649,99 euro. Ecco il link da usare per acquistarlo subito:

Se questo Garmin non dovesse piacervi o essere fuori dal vostro budget, sappiate che ci sono tanti altri smartwatch e smartband in offerta per l'Amazon Prime Day 2021, ecco il nostro articolo dedicato.

Con questa penultima offerta ci spostiamo in ambito smart home: perché non comprare un bel robot aspirapolvere al prezzo più basso mai proposto da Amazon? iRobot Roomba 692 è acquistabile attualmente a 179,99 euro, ecco il link:

Anche in questo caso potete valutare qualche offerta alternativa tramite il nostro articolo dedicato ad aspirapolvere robot e senza fili.

Chiudiamo con un prodotto per la cura della persona: il Braun Silk-expert Pro 5 viene proposto al prezzo scontato di 299,99 euro, un bel risparmio rispetto al listino di 499 euro. Ecco il link per l’acquisto:

