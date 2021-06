La nuova scorciatoia per gli adesivi arriva su WhatsApp beta per iOS

La versione beta di WhatsApp per iOS ha appena ricevuto un aggiornamento che abilita la nuova scorciatoia per cercare facilmente gli adesivi. Si tratta della stessa funzionalità introdotta in WhatsApp beta per Android un paio di settimane fa.

WhatsApp supporta già una funzione per la ricerca di sticker, ma ora è stata migliorata. Quando digitate una parola o un’emoji specifica che riflette uno degli adesivi presenti nella vostra libreria, WhatsApp animerà il pulsante degli sticker a destra della barra della chat per avvisarvi che è stato trovato un adesivo corrispondente.

WhatsApp beta per iOS ottiene la scorciatoia per gli sticker

I pacchetti di adesivi di WhatsApp predefiniti supportano già questa funzione, tuttavia potrebbe non funzionare con i pacchetti di adesivi di terze parti, in quanto i designer non associano spesso gli emoji agli adesivi.

Se avete creato dei pacchetti di adesivi potete già iniziare a supportare la nuova funzionalità utilizzando l’app Sticker Maker Studio che consente di aggiungere fino a tre emoji ai vostri adesivi, in modo tale che WhatsApp potrà finalmente riconoscerli.

WhatsApp sta implementando la funzionalità gradualmente, quindi se non è ancora disponibile per il vostro account non preoccupatevi e abbiate pazienza.

Potrebbe interessarti: 12 scorciatoie per dominare WhatsApp da PC Windows e Mac

Fonte