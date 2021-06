Revolut lancia un ventaglio di nuove funzionalità per i clienti

Revolut, il conto smart ideale per chi si trova spesso a viaggiare e a prelevare cifre importanti all’estero, svela una lunga serie di novità pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo dei propri clienti.

Un mondo di funzionalità per tutti

Con più di 15 milioni di clienti in tutto il mondo e 500 mila in Italia, la compagnia sta focalizzando la propria attenzione su una serie di feature anche grazie ai numerosi feedback rilasciati dai propri utenti.

Revolut Shopper

Revolut Shopper è una comoda estensione per browser web pensata per offrire sconti al momento del check-out mentre si fa dello shopping online. L’estensione, oltre ad inserire automaticamente i codici sconto al momento del pagamento, permette ai clienti di pagare in completa sicurezza utilizzando le carte di credito virtuali monouso o multiuso Revolut, e salva anche i dettagli della propria carta così da non doverli inserire manualmente ad ogni pagamento.

Per aggiungere Revolut Shopper a Google Chrome basta semplicemente scaricare l’estensione, accedere al servizio e selezionare la carta Revolut preferita in fase di check-out.

Carte regalo

I Doni Digitali di Revolut semplificano molto lo shopping e l’acquisto di regali per amici e persone care. Tutti i clienti potranno scegliere da una vasta selezione di aziende del settore della moda, della tecnologia, dell’elettronica, dell’intrattenimento, e inviare una carta regalo. Inoltre, i clienti muniti di un piano Revolut Metal riceveranno fino al 20% di cashback acquistando una carta regalo.

Altre funzioni interessanti

Con Revolut è possibile anche impostare un nome utente all’interno dell’app in modo da non essere costretti a condividere il proprio numero di telefono o numero di conto, controllare lo storico completo dei trasferimenti P2P con gli amici tramite la sezione Pagamenti dell’app e sfruttare ulteriori impostazioni ai Salvadanai di Gruppo utili per gli amministratori del gruppo.

