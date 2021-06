Apple Mac Mini M1 e Lenovo IdeaPad 5 AMD sono tra le migliori offerte Amazon di oggi

Il Prime Day di Amazon sta per arrivare e la voglia di offerte non si placa, sta aumentando a dismisura. Per questo motivo il brand non perde tempo e continua ad offrire offerte su offerte sempre più interessanti per il mondo tech.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 14 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 14 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple Mac mini M1

Il Mac mini con Apple Silicon M1 è al momento il device con il nuovo processore più economico in circolazione. Si tratta di un mini pc con delle prestazioni fantastiche in grado di portare ad un nuovo livello la produttività di un Mac mini che mai come con il Silicon M1 piò essere considerato una piccola workstation. Se si vuole spendere il giusto per provare Apple Silicon M1, lui è da prendere.

Apple Mac mini M1 a 749 euro invece di 819 euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 629 Euro invece di 699 Euro

Intel Core i5-11600K

Sul Core i5 di undicesima generazione Intel ha dato un bel boost con 6 core e ben 12 threads, frequenza base di 3,9 GHz fino a Turbo Boost 2.0 dal valore di 4,9 GHz, TDP che arriva 125 W e 12 MB Smart Cache. Un processore potentissimo in grado di operare al meglio in qualsiasi contesto di utilizzo, il Core i5 diundicesima generazione fa davvero la differenza.

Intel Core i5-11600K a 247 Euro invece di 300 Euro

Ring Video Doorbell

Il Ring di Amazon è un videocitofono smart che trasmette un flusso video a 1080p con comunicazione bidirezionale. Ci sono tante funzioni smart decisamente interessanti come il riconoscimento dei movimenti e la compatibilità con i più noti sistemi di smart home in modo da creare delle regole automatiche in base ad altri dispositivi in casa. Si tratta della versione con cavo e quindi non necessita di batteria e alimentazione.

Ring Video Doorbell a 39 Euro invece di 59 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 14 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.