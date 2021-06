Non lasciatevi scappare queste offerte sulle cover ufficiali Apple per iPhone

Come si sa gli accessori Apple possono arrivare a costare cifre importanti, soprattutto per quanto riguarda le cover e le custodie per gli iPhone. Se possedete uno smartphone targato Apple e siete alla ricerca di offerte per acquistarne una originale per il vostro smartphone, in calce alla news trovate il link rapido per accedere alle offerte sulle cover e custodie Apple di Unieuro.

Fino all’80% di sconto sulle cover

La catena di elettronica di consumo, infatti, ha dato il via ad una campagna di sconti incredibili per questi accessori degli iPhone, arrivando addirittura a scontarli fino all’80% del loro prezzo di listino ufficiale. Un esempio? Questa cover blu è attualmente in offerta al prezzo di 9 euro contro i 45 euro normalmente richiesti per acquistarla, quindi con uno sconto pari all”80% del suo prezzo standard.

Se, poi, siete alla ricerca di qualcosa di particolare per il vostro dispositivo Apple, magari una cover in pelle, è possibile acquistare questo modello a 11 euro invece di 55 euro, con uno sconto pari all’80%. Questi sono solo alcuni esempi delle offerte di Unieuro sulle cover per iPhone di Unieuro; scoprite tutti i modelli in sconto cliccando il link sottostante:

