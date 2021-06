Il nuovo concorso Samsung mette in palio premi per oltre 400.000 euro

Continua il concorso Samsung “Vivi l’emozione degli Azzurri con noi” che terminerà il prossimo 11 luglio, quando si disputerà la finale dei campionati europei di calcio Euro 2020, posticipati al 2021 a causa della pandemia legata al COVID-19. Ogni giorno ci sono 11 prodotti Samsung in palio, con un montepremi decisamente elevato: ecco tutti i dettagli.

Concorso Samsung Euro 2020

Continua la promozione, che ha preso il via in sordina lo scorso 17 maggio, destinata a seguire il corso dei campionati europei di calcio in corso in questi giorni. La partecipazione al concorso è davvero semplice: è infatti sufficiente acquistare almeno 499 euro in prodotti Samsung sullo store ufficiale online, a ricevuta unica, entro il prossimo 11 luglio 2021, data in cui si svolgerà la finale di Euro 2020.

Entro e non oltre il 29 luglio 2021 dovrete registrare il vostro acquisto su Samsung Members così da poter partecipare all’estrazione finale, in programma il prossimo 24 agosto 2021. Il montepremi è davvero imponente, ci sono ben 616 premi in palio per un valore complessivo di poco superiore ai 400.000 euro.

In palio ci sono i seguenti premi, che saranno estratti a sorte il 24 agosto:

100 smart TV UE55AU9070

56 Air Purifier Cube

44 Air Purifier

15 monitor LS32AM700URXEN

90 Samsung Galaxy S20 FE 5G blu

77 Samsung Galaxy S20 FE 5G rossi

24 Samsung Galaxy S20 GE 5G green

80 Samsung Galaxy S20 FE rossi

30 Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm gold

30 Samsung Galaxy Watch Active 2 44 mm nero

70 Samsung Galaxy Watch Active2 40mm silver

I premi saranno consegnati senza alcun costo aggiuntivo ai fortunati vincitori entro 180 giorni dal ricevimento della mail di accettazione della vincita. Cliccando sul link sottostante potrete scoprire tutti i dettagli, il regolamento completo e l’elenco dei prodotti che partecipano alla promozione.



Concorso Samsung EURO 2020