Acquistate da Unieuro e otterrete un regalo letteralmente WOOW!

Promozione “woow” quella appena lanciata da Unieuro! A partire da oggi e fino al prossimo 24 giugno, acquistando uno dei prodotti selezionati presso un punto vendita Unieuro o online sul sito ufficiale si potrà ottenere in regalo la WOOW Bike, una bicicletta dal telaio in acciaio pieghevole del valore di trecento euro.

In alternativa, con un contributo di 59 euro sarà possibile portarsi a casa il monopattino elettrico WOOW del valore di trecentosessanta euro. Il monopattino è dotato di piccolo schermo LED, una batteria agli ioni di litio da 37 V che garantisce 25 KM di autonomia e può raggiungere una velocità massima pari a 25 KM/h.

Sconti e regali “WOOW” da Unieuro!

La promozione “Il regalo è WOOW” di Unieuro si applica a numerosi prodotti selezionati tra smartphone, tablet, console, TV, laptop e altri dispositivi elettronici, ai quali è stato anche applicato uno sconto.

Dunque, non solo l’iniziativa promossa da Unieuro permette di ottenere in regalo una bicicletta a marchio WOOW o un monopattino elettrico (in questo caso, come è stato già anticipato, è necessario versare un contributo di 59 euro); ma è anche possibile portarsi a casa il dispositivo dei propri sogni a un prezzo ridotto.

Ora, prestate attenzione al catalogo perché alcuni prodotti sono in sconto ma non sono compatibili con la promozione “Il regalo è WOOW”. Premesso ciò, ecco alcuni dei prodotti in sconto che abbiamo selezionato:

Apple iPhone 12 (128 GB) a 859 euro anziché 989 euro;

(128 GB) a 859 euro anziché 989 euro; Samsung Galaxy Tab A7 (32 GB) a 199,99 euro anziché 239,90 euro;

(32 GB) a 199,99 euro anziché 239,90 euro; Xiaomi Mi Electric Scooter Essential (con Xiaomi Mi Band in regalo) a 279,90 euro anziché 384,89 euro;

(con Xiaomi Mi Band in regalo) a 279,90 euro anziché 384,89 euro; Nintendo Switch (32 GB) con Ring Fit Adventure in abbinamento a 369,90 euro anziché 409,89 euro;

(32 GB) con Ring Fit Adventure in abbinamento a 369,90 euro anziché 409,89 euro; Xiaomi Mi 11 Lite (128 GB) a 349,90 euro con WOOW Bike in regalo;

(128 GB) a 349,90 euro con WOOW Bike in regalo; ASUS Zenfone 8 a 699 euro con WOOW Bike in regalo;

a 699 euro con WOOW Bike in regalo; Samsung Series 9 TV a 699,90 euro anziché 799,90 euro con WOOW Bike in regalo;

a 699,90 euro anziché 799,90 euro con WOOW Bike in regalo; Samsung Galaxy Watch Active a 129,99 euro anziché 179,99 euro;

a 129,99 euro anziché 179,99 euro; Apple iPhone 12 Pro Max (256 GB) a 1.349 euro anziché 1.409 euro con WOOW Bike in regalo;

(256 GB) a 1.349 euro anziché 1.409 euro con WOOW Bike in regalo; Samsung RS68A8821S9 frigorifero side-by-side a 1.349 euro anziché 2.099 euro con WOOW Bike in regalo.

Queste sono sono alcune delle offerte disponibili. Per conoscerle tutte, date un’occhiata alla pagina sul sito ufficiale Unieuro dedicata all’iniziativa. Ricordiamo che la promozione “Il regalo è WOOW” sarà valida fino al prossimo 24 giugno.