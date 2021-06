La Fibra Vodafone offre Internet, chiamate e SIM con 150 GB a 25,90 euro al mese

Nuova promozione da parte di Vodafone, dedicata a coloro che desiderano avere un’offerta Internet tutto incluso per la casa (e non solo): con Internet Unlimited + chiamate a 25,90 euro al mese l’operatore include una SIM dati con 150 GB al mese, senza costi di attivazione.

Vodafone Internet Unlimited + chiamate a 25,90 euro al mese con SIM dati inclusa

L’offerta Vodafone Internet Unlimited + chiamate a 25,90 euro al mese è in promozione solo online fino al 12 giugno 2021 con spedizione gratuita, nessun vincolo contrattuale né costi di attivazione. Consente di navigare fino a 1 Gigabit su rete FTTH sulla GigaNetwork Fibra di Vodafone grazie al modem Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer e di effettuare chiamate verso fissi e mobili nazionali.

La proposta include una SIM dati con 150 GB al mese per disporre della rete Internet anche in mobilità. Per la connessione fissa viene fornita la Vodafone Station a titolo gratuito, che sarà da restituire in caso di recesso prima dei 24 mesi. La promozione è valida per le offerte Fibra, misto fibra e ADSL: per informazioni sulla tecnologia e la copertura potete seguire questo link.

Se siete interessati all’attivazione di Vodafone Internet Unlimited + chiamate a 25,90 euro al mese potete seguire il link qui in basso:

