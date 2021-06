Garmin presenta delle nuove Dash Cam per la sicurezza del veicolo (e del conducente)

Garmin presenta delle nuove Dash Cam per la sicurezza del veicolo (e...

Garmin ha presentato quattro nuove dash cam, delle videocamere da auto di piccole dimensioni grazie alle quali registrare e catturare immagini in alta risoluzione su tutto ciò che accade di fronte al proprio veicolo.

Sia Garmin Dash Cam Mini 2 che Dash Cam 47, Dash Cam 57 e Dash Cam 67W possono facilmente e comodamente essere controllate tramite la propria voce per avviare o interrompere la registrazione, salvare un video o catturare immagini.

Caratteristiche e prezzi delle nuove Dash Cam di Garmin

Le nuove dash cam della Garmin possono facilmente essere posizionate sul parabrezza, così da registrare tutto ciò che accade di fronte al proprio veicolo e, volendo, condividere i filmati con famiglia, autorità o compagnie assicurative tramite un link protetto da password. Tutto questo grazie anche al nuovo sistema di archiviazione online Garmin Video Vault, che caricherà automaticamente i filmati nel cloud non appena il veicolo si trova sotto la copertura di un segnale Wi-Fi.

I dispositivi presentano caratteristiche diverse. Dash Cam Mini 2, ad esempio, è una videocamera ultracompatta e può registrare video HD 1080p. Dash Cam 47, invece, possiede anche un piccolo display LCD da 2 pollici sul retro, è dotato di GPS integrato e può registrare video HD 1080p. Dash Cam 57, invece, oltre a ciò può registrare video HD 1440p, mentre Dash Cam 67W è dotato di un obiettivo extra-wide a 180° che può catturare i dettagli del traffico trasversale.

La nuova serie di Dash Cam di Garmin offre diverse funzionalità molto utili e interessanti, come Parking Guard: anche se il veicolo è spento o fermo, la videocamera inizia a registrare le immagini nel momento in cui il sensore interno rivela un urto, avvisando il conducente da remoto tramite una notifica sullo smartphone.

Con la funzione Live View, invece, l’utente può accedere in qualsiasi momento dal suo smartphone alle immagini dal vivo catturate dalla Dash Cam, mentre le funzioni Front Collision Warning e Lane Departure Warning di cui sono dotati modelli 47, 57 e 67W forniscono un avviso nel caso in cui non si dovesse rispettare la distanza di sicurezza o se è stata invasa accidentalmente la corsia opposta.

Le nuove Garmin Dash Cam sono disponibili nei migliori punti vendita a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 129,99 per il modello Mini e fino a 249,99 euro per il modello 67W.