La serie Samsung Galaxy Watch 4 potrebbe non includere un caricabatterie

Samsung ha lanciato la serie di smartphone Galaxy S21 all’inizio di quest’anno senza un caricabatterie nella confezione e sembra che la società abbia intenzione di fare lo stesso anche per i suoi prossimi smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 potrebbero arrivare senza caricabatterie

Entrambi questi smartwatch Samsung hanno recentemente superato il processo di certificazione 3C cinese, tuttavia la scheda non menziona un caricabatterie che normalmente è riportato quando fornito.

È possibile che i caricabatterie siano elencati separatamente, ma non si può escludere la possibilità che Samsung non li includerà nella confezione di Galaxy Watch 4 e Watch Active 4.

Mentre gli attuali caricabatterie per smartphone sono tutti USB Type-C e sono generalmente compatibili tra loro, lo stesso non si può dire per tutti i caricabatterie dei dispositivi indossabili, pertanto non appare saggio da parte di Samsung non includere un caricabatterie nella confezione per questi smartwatch.

Tutto sommato, la serie Galaxy Watch 4 si candida per diventare il miglior smartwatch Samsung prodotto fino ad oggi, tuttavia l’eventuale assenza di un caricabatterie nella confezione sarebbe una mossa sconcertante da parte dell’azienda.

In copertina: Samsung Galaxy Watch 3

Fonte