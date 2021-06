Dronext, l'azienda leader in Italia per il patentino drone

Se stai cercando notizie sul patentino per il drone, o qualsiasi altra informazione riguardante il loro utilizzo, sia per hobby sia a livello professionale, ti sarà capitato senz’altro di leggere il nome Dronext, l’azienda leader in Italia per la consulenza in ambito droni.

È conosciuta soprattutto per merito delle sue guide, realizzate per consentire al più alto numero di persone di conseguire senza affanni il superamento dell’esame per il patentino A1/A3 e A2. Nel corso del tempo, queste guide sono divenute degli autentici best seller, tanto da vendere oltre 16 mila copie.

Inoltre, Dronext rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che necessitino dei manuali aeronautici per il proprio drone (in particolare del Manuale delle Operazioni) e di registrarsi come operatore su D-FLIGHT, la piattaforma dell’Enav progettata per la gestione del traffico aereo a bassa quota dei droni (conosciuti in gergo con l’acronimo APR, aeromobili a pilotaggio remoto).

Di seguito ti presentiamo i tre migliori manuali di Dronext, che si riveleranno fondamentali per il superamento dell’esame per il patentino A1/A3, A2 e ottenere i permessi per volare nei luoghi classificati come zona rossa (ad esempio parchi naturali e aeroporti).

I 3 manuali di Dronext che tutti dovrebbero avere

Ecco i manuali dell’azienda Dronext che hanno già formato migliaia di allievi in tutta Italia, trasformandoli in operatori abilitati.

Manuale patentino A1/A3 con domande e risposte per l’esame

Iniziamo subito dal best seller di Dronext. Il “Manuale patentino A1/A3 con domande e risposte per l’esame” è la guida definitiva per conoscere i concetti fondamentali richiesti all’esame ENAC online e conseguire al primo colpo il patentino A1/A3. Oltre alla parte teorica, è presente anche un eserciziario con 535 domande e risposte, utilissimo per assimilare quelle che sono le nozioni più importanti in vista del test e fare pratica con la futura prova online.

Acquista il Manuale Patentino Droni Online Open A1/A3 a 19,90 euro

Manuale patentino A2 con domande e risposte per l’esame

La seconda guida best seller di Dronext che vi consigliamo di acquistare è il “Manuale patentino A2 con domande e risposte per l’esame”, la soluzione perfetta per tutti coloro che sono interessati a superare l’esame Enac per il conseguimento del patentino A2. Inoltre, così come il precedente prodotto per il patentino A1/A3, insieme alle 150 pagina di manuale c’è anche un eserciziario con domande e risposte per l’esame, grazie al quale si potranno imparare le nozioni più importanti legate all’esame e farsi ben più di una semplice idea del test.

Compra ora il “Manuale Patentino Droni Open A2” al prezzo di 29,90 euro

Droni: come volare in zona rossa legalmente

Con il loro terzo manuale, Dronext vi permette di ottenere qualunque permesso necessario per volare con il vostro drone nelle zone rosse italiane, in cui rientrano zone pericolose, zone proibite e zone regolamentate, oltre ai già citati aeroporti e parchi naturali. All’interno del manuale sono incluse le procedure complete da adottare in ogni singola situazione e i moduli da utilizzare per imparare e gestire in piena autonomia tutte le richieste di sorvolo in zona rossa.

Acquista il manuale pratico semplificato “Droni: come volare in zona rossa legalmente”