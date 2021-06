Samsung sta sviluppato un fitness tracker simile a un cerotto

Samsung ha sviluppato un nuovo display OLED che si presenta come una pellicola elastica in grado di adattarsi alla pelle per fungere da fitness tracker.

Il display OLED estensibile di Samsung può essere fissato al polso per offrire agli utenti informazioni sul monitoraggio della forma fisica grazie a un sensore di frequenza cardiaca PPG integrato.

I ricercatori del Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) hanno testato il dispositivo applicandolo nella parte interna del polso vicino all’arteria radiale, confermando che il movimento del polso non ha deteriorato il display che è rimasto affidabile con un allungamento della pelle fino al 30%.

ll test ha anche confermato che il sensore e il dispositivo OLED possono continuare a funzionare stabilmente anche dopo 1.000 allungamenti.

Il team SAIT ha modificato la composizione e la struttura dell’elastomero, un composto polimerico con elevata elasticità e resilienza, e ha utilizzato i processi di produzione dei semiconduttori esistenti per applicarlo ai substrati dei display OLED estensibili e dei sensori ottici del flusso sanguigno.

Samsung prevede di commercializzare la tecnologia in futuro

Samsung afferma che si tratta del primo prodotto di questo tipo per il settore e che può essere applicato come un cerotto per misurare e controllare i dati biometrici durante il sonno o l’esercizio fisico senza la necessità di connettersi a un dispositivo esterno.

Secondo il team di ricerca la tecnologia può essere utilizzata anche in prodotti sanitari indossabili per adulti, bambini e neonati, nonché per pazienti con determinate patologie.

La ricerca è ancora nelle prime fasi, ma i ricercatori di Samsung intendono portare la risoluzione del sistema, l’elasticità e l’accuratezza della misurazione a un livello che renda possibile la produzione di massa e la commercializzazione della tecnologia.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartwatch in modo da essere pronti durante il periodo promozionale! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartwatch del mese.