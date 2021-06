Multato perchè alla guida del monopattino elettrico senza casco

A Genova un uomo, maggiorenne, è stato multato a Nervi, in via delle Palme, poiché non stava indossando il casco mentre era alla guida del proprio monopattino elettrico. La sanzione è arrivata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e si tratta della prima realizzata dalle forze dell’ordine dopo il primo giugno, giorno in cui è entrata in vigore nel comune l’ordinanza che limita la velocità di tali mezzi da 25 a 20 km/h e 6 km/h nelle zone a traffico limitato e che impone inoltre di indossare le adeguate protezioni mentre alla guida di un monopattino elettrico anche ai maggiorenni.

Ecco l’ordinanza che obbliga il casco sul monopattino elettrico anche ai maggiorenni

L’ordinanza si tratta della prima del suo genere in questo ambito tant’è che negli scorsi giorni ha suscitato malumori soprattutto tra i membri del sindacato di polizia Diccap (Dipartimento autonomie locali e polizia locale). La segreteria del sindaco, infatti, ha inviato una nota al sindaco di Genova Marco Bucci comunicando i propri dubbi riguardo la legittimità dell’ordinanza, in particolare a una “errata applicazione dell’articolo 171 comma 2 del Codice della Strada”, e di aver inviato il testo del provvedimento al Ministero per una valutazione.

La segreteria del Diccap ha spiegato: “Ovviamente siamo favorevoli a una regolamentazione sull’uso dei monopattini ma a tutela dei colleghi, riteniamo che le ordinanze dovrebbero essere applicabili senza mettere in difficoltà gli operatori”.

L’ordinanza è attualmente in corso di valutazione al Ministero.

Potrebbe interessarti anche: Monopattini elettrici e biciclette Prime Day 2021: le migliori offerte