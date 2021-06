Marvel: 10 cose che sappiamo già sulla serie Loki Disney+

Dopodomani, mercoledì 9 giugno, è il giorno dell’uscita della serie tv Loki sulla piattaforma streaming Disney+. Ambientata nel Marvel Cinematic Universe, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie dà continuità ai film del franchise con protagonista il dio dell’inganno, nonché fratellastro di Thor. Ma prima di tuffarci nei nuovi episodi, ecco un breve riepilogo delle 10 cose che già sappiamo sulla serie.

1. È legato al sequel di The Doctor Strange

Come ampiamente anticipato nei mesi precedenti, Loki avrà a che fare con più realtà e linee temporali, unendosi al multiverso del sequel di The Doctor Strange. Ciò significa che quanto vedremo nella nuova serie Marvel sarà importante per capire gli eventi del già citato sequel.

2. L’amicizia

Kate Herron, regista della serie tv, ha confermato che l’amicizia sarà uno dei temi trattati in questa prima stagione. A prima vista potrebbe suonare strano, visto che nel tempo il personaggio di Loki si è guadagnato la fama di traditore, ma tant’è. Chi sarà il suo amico? Tutto lascia credere che possa essere Mobius.

3. Seconda stagione già confermata

A differenza del trattamento riservato a WandaVision prima e The Falcon and the Winter Soldier, è già certo che alla prima imminente stagione di Loki ne seguirà almeno una seconda.

4. Verranno riadattata la miniserie a fumetti Vote Loki

Una foto rimbalzata dal set della nuova serie ritraeva Loki con lo stesso costume indossato in Vote Loki, miniserie a fumetti dove il personaggio principale si candidava nientemeno che alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Resta ora da capire quanto il Marvel Cinematic Universi sia disposto ad adattare la trama, anche perché una sola immagine può voler dire tutto o niente.

5. Un mix tra fantascienza e thriller

Anche Loki rimane fedele ai continui cambi di genere apportati dal MCU nella Fase 4. Fantascienza per il viaggio intrapreso dal protagonista su ordine della Time Variance Authority (TVA), thriller invece per le conseguenze stesse del percorso intrapreso.

6. Le Gemme dell’Infinito

Dopo la visione di Avengers: Endgame potrebbe essere una sorpresa trovare ancora le Gemme dell’Infinito, in realtà è del tutto normale, dal momento che la serie è ambientata in una linea temporale alternativa.

7. Loki multi-formato

Capiterà più di una volta durante la serie tv Disney+ che Loki assuma le sembianze di questo o quell’altro personaggio, ingannando gli stessi fan. Su questo fatto si è espresso in maniera sibillina perfino l’attore Tom Hiddleston, che ha suggerito ai fan di guardare il logo scelto per la serie.

8. Missione speciale

Alla base della trama c’è la missione speciale destinata al protagonista dalla Time Variance Authority: ristabilire le tante (troppe) linee temporali della Terra. Per conoscere altri dettagli dovremo soltanto aspettare l’inizio dei nuovi episodi.

9. L’intervento della TVA

Arrivati a questo punto molti si staranno domandando il ruolo della TVA nella terza serie tv della Fase 4. Perché è intervenuta? A causa della fuga di Loki in Avengers: Endgame, dove sarebbe dovuto morire per mano di Thanos, prima di darsela a gambe e modificare il corso del tempo.

10. Un inizio da villain

Loki si presenterà al pubblico di Disney+ nella serie a lui dedicata come un villain, sulla falsariga di quanto visto in Avengers, dove è stato il responsabile di migliaia di uccisioni sulla Terra. Dimenticate dunque la versione da bravo ragazzo ammirata in Thor: Ragnarok, da cui siamo distanti anni luce.

