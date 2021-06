Huami è al quarto posto nelle vendite globali di smartwatch

La società di ricerche di mercato International Data Corporation (IDC) ha pubblicato i dati sulle vendite globali di smartwatch per il primo trimestre di quest’anno. Dal rapporto emerge che Huami si è classificata al quarto posto per la prima volta in assoluto.

Secondo il rapporto di IDC la gamma di smartwatch Amazfit dell’azienda ha venduto oltre 1,65 milioni di unità in tutto il mondo nel primo trimestre del 2021, pari a una crescita su base annua del 68,8% che ha portato l’azienda a posizionarsi tra le prime quattro sul mercato.

Huami è tra le prime quattro aziende nelle vendite globali di smartwatch

Il rapporto IDC evidenzia inoltre che il marchio Amazfit si è classificato al primo posto in numerosi mercati, tra i quali Brasile, Russia e Spagna e al secondo posto in mercati come l’Italia, terza in Polonia e quarta in Germania, India, Indonesia e Thailandia. Il brand è arrivato al sesto posto anche in regioni come Messico, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Questi dati segnano la crescita degli smartwatch del produttore a marchio Amazfit e Zepp in vari mercati in tutto il mondo. Il produttore di dispositivi indossabili ha condiviso questa incoraggiante notizia anche sul suo account Weibo ufficiale.

Al momento Huami vende i suoi prodotti intelligenti in oltre 70 paesi e regioni in tutto il mondo e sta cercando di espandere ulteriormente la sua influenza al di fuori della Cina. L’azienda sta inoltre continuando a incrementare i suoi investimenti nella ricerca e sviluppo, nelle vendite e nel marketing.

