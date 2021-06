Amazon potrebbe aprire anche delle farmacie fisiche

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Business Insider, che menziona diverse fonti, Amazon starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di aprire delle farmacie fisiche, così da allungare i propri tentacoli su un mercato gigantesco.

Vale la pena ricordare che l’interesse del colosso dello shopping online per il settore farmaceutico non è esattamente inedito, risale infatti al mese di novembre dello scorso anno il lancio negli Stati Uniti del servizio Amazon Pharmacy, che punta tutto su prezzi vantaggiosi e consegne a domicilio.

Le voci che circolano in questi giorni, però, riguardano un format completamente diverso: Amazon avrebbe dato il via ai primi colloqui esplorativi, la cui durata naturalmente è impossibile da prevedere, per valutare seriamente la possibilità di aprire delle farmacie fisiche per la vendita di farmaci che richiedono una ricetta medica.

Intendiamoci, la compagnia di Jeff Bezos – il quale da qualche mese ha fatto un passo indietro – ha già dato prova di voler puntare anche sui negozi fisici, intesi come complementari rispetto all’attività di e-commerce. In tal senso, gli esempi delle librerie Amazon Books e dei supermercati Amazon Fresh sono emblematici.

Questo nuovo investimento sulle farmacie fisiche sarebbe la dimostrazione dell’interesse, a dire il vero piuttosto scontato, di Amazon verso un settore che vale circa 370 miliardi di dollari.

