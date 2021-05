Dormite sogni tranquilli con il kit di sicurezza di Xiaomi in offerta su Amazon

Xiaomi non è solo al terzo posto nella classifica dei maggiori produttori al mondo di smartphone, ma rappresenta anche un punto di riferimento nel mercato dei dispositivi smart come ad esempio quelli legati alla smart home. In queste ore, se siete alla ricerca di un kit di sicurezza per la vostra casa, il Mi Kit di sicurezza di Xiaomi è in offerta su Amazon al prezzo di 85 euro.

Meno di 90 euro per un kit completo

A meno di 90 euro il kit di sicurezza di Xiaomi vi permette di gestire in maniera completa gli accessi alle aree della casa, come ad esempio le finestre, senza perdere tempo in complicati passaggi di installazione e monitoraggio. Infatti, la compatibilità con i sistemi Mi Home rende ogni accessorio finemente controllabile in remoto tramite app (o con il mini telecomando in confezione), mentre l’installazione semplice offre la possibilità di monitorare porte e finestre senza alcun tipo di difficoltà.

A 85 euro, Xiaomi Mi Kit di sicurezza è costituito da 1 Mi Control Hub, 1 interruttore wireless Mi, 2 sensori di movimento Mi, 2 sensori per porte e finestre, 1 cover protettiva per l’interruttore wireless, 2 cover protettive per i sensori di movimento e 2 cover protettive per i sensori di porte e finestre.

