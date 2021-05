La nuova interfaccia web di Google Meet è arrivata: novità, problemi e disponibilità

La nuova veste grafica dell’interfaccia web di Google Meet annunciata poco più di un mese fa sta arrivando. Già in questi giorni risulta disponibile per alcuni utenti, ma sarà a partire da giugno che ne potremo fruire tutti.

Le novità e i problemi della nuova interfaccia di Google Meet

Una delle novità principali che riguarda la riprogettazione della versione web di Google Meet la si scorge subito nella barra inferiore, sempre visibile per facilitare l’uso di controlli e opzioni in parte ridisposti, il pulsante per abbandonare ad esempio, ora ben lontano dalle icone per accendere o spegnere il microfono e la videocamera, per evitare di sbagliare.

Cambia anche il posizionamento dell’elenco dei partecipanti (la finestra di chi parla è contornata di blu), della chat, degli allegati, è possibile ora ridimensionare, ricollocare o nascondere le immagini.

Insomma, una riprogettazione come si deve per l’interfaccia web di Google Meet che, secondo quanto emerso, è in fase di graduale rilascio in tutto il mondo e, inizierà ad apparire sui domini aziendali a partire dal prossimo primo giugno.

Sono tuttavia stati rilevati già alcuni problemi relativi alla mancanza di riquadri video e di sottotitoli tagliati, una sorta di effetto a specchio durante la condivisione dello schermo (Google consiglia in questo caso di condividere una scheda anziché una finestra), sfarfallii nell’uso con browser Google Chrome su dispositivi Windows, o ancora, contorni blu che talvolta capitano sui partecipanti che non stanno parlando.

Comunque, via via assisteremo a un progressivo aggiustamento. In ogni caso, coloro i quali hanno già ricevuto questa nuova veste grafica possono tornare alla versione precedente dalla pagina che fa da anticamera al servizio, ma non oltre il 10 giugno, giorno a partire dal quale la nuova diventerà standard per tutti.