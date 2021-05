Redmi AirDots 3 Pro ufficiali con cancellazione attiva del rumore e bassa latenza

Redmi ha presentato ufficialmente le nuove cuffie della serie AirDots, che puntano al solito ottimale rapporto qualità prezzo: si tratta delle Redmi AirDots 3 Pro, cuffie in-ear con cancellazione attiva del rumore e connettività Bluetooth 5.2.

Redmi AirDots 3 Pro ufficiali: ecco specifiche e funzionalità

Le nuove cuffie dispongono di driver da 9 mm, certificazione IPX4 e promettono un’autonomia di circa 6 ore, che salgono a 28 totali con le ricariche offerte dal case (che supporta la ricarica wireless e mette a disposizione 470 mAh). Mettono a disposizione la connettività Bluetooth 5.2 per il collegamento senza fili a più dispositivi allo stesso tempo (Dual device pairing) e la cancellazione attiva del rumore (ANC fino a 35 db), per poter ascoltare la musica senza distrazioni esterne (magari non per strada, NdR). Tre microfoni garantiscono la riduzione del rumore esterno durante le chiamate.

Le Redmi AirDots 3 Pro offrono anche la funzionalità Super Low Latency Gaming Mode, che consente di sfruttare una latenza ridotta fino a 69 ms per non “restare indietro” nelle sessioni di gioco più concitate. A bordo anche dei controlli touch per il controllo della riproduzione e il lancio degli assistenti virtuali, oltre alla funzione di rilevamento smart che permette di interrompere e riprendere la riproduzione quando le cuffie vengono tolte e rindossate.

Prezzo e uscita di Redmi AirDots 3 Pro

Le cuffie Redmi AirDots 3 Pro saranno disponibili in Cina dall’11 giugno 2021 al prezzo di 349 yuan (circa 45 euro), ma in questi giorni possono essere preordinate in offerta lancio a 299 yuan (circa 38 euro). Le colorazioni tra cui scegliere sono due: Ice Crystal Ash e Obsidian Black. Vi terremo aggiornati riguardo la commercializzazione per il mercato europeo.