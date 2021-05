L’offerta PosteCasa Ultraveloce è disponibile in tutti gli uffici postali

Lanciata inizialmente in circa 450 uffici postali, a partire da ieri 24 Maggio 2021 PosteCasa Ultraveloce, la nuova offerta di rete fissa di PostePay in tecnologia Fibra FTTH e Misto Fibra Rame FTTC o FTTE, è attivabile in tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.

Caratteristiche dell’offerta PosteCasa Ultraveloce

PosteCasa Ultraveloce include una linea fissa solo dati con connessione internet illimitata in tecnologia FTTC, FTTE e Fibra FTTH (in base alla copertura presente) fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, un modem Wi-Fi e una chiavetta USB 4G con all’interno una SIM PosteMobile con traffico dati illimitato forniti in comodato d’uso gratuito.

PostePay potrà fornire il modem Wi-FiFRITZ!Box 7530 oppure lo ZTE H2640, tuttavia l’operatore consente anche di configurare un modem alternativo impostando i parametri riportati sul sito ufficiale.

La chiavetta USB 4G sarà disponibile in due modelli differenti denominati HUAWEI E3372h-320 e ZTE MF833U1 e potrà essere utilizzata anche prima che la rete fissa venga installata collegandola alla porta USB del modem.

Attualmente PosteMobile eroga i propri servizi attraverso la rete WINDTRE, ma l’operatore tornerà ad appoggiarsi alla rete di Vodafone, tuttavia la data esatta del passaggio non è stata ancora ufficializzata.

L’offerta non prevede alcun vincolo contrattuale e offre l’attivazione della sola linea internet, senza alcun servizio telefonico. I corrispettivi vengono fatturati a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico e possono essere pagati tramite bollettino postale, con imposta di bollo pari a 16 euro, rateizzata in 8 fatture.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale, il cliente dovrà restituire i dispositivi forniti entro 60 giorni a propria cura e spese.

