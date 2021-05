Prime Now verrà integrato su Amazon per un'esperienza unificata

Prime Now è un servizio di Amazon che consegna la spesa e beni di prima necessità in 1 ora o all’interno di finestre di 2 ore nelle città italiane nelle quali è attivo.

Prossimamente Prime Now si sposterà su Amazon per offrire un’esperienza di acquisto unificata. Per questo motivo nei prossimi mesi sia le app che il sito verranno chiusi e i partner migreranno all’interno del marketplace principale.

Il servizio Prime Now verrà integrato su Amazon

Amazon Italia ha già iniziato il trasferimento dei primi partner. U2 Supermercato, attivo su Milano, è già stato integrato nell’app principale insieme al reparto freschi Amazon Fresh e progressivamente verranno spostati anche gli altri partner come Pam che al momento opera su Roma e Torino.

Gli utenti che abitano nelle città coperte dal servizio vedranno i partner nel menù del sito principale di Amazon assieme a tutti gli altri prodotti per un’esperienza unificata in tutto e per tutto attraverso un unico servizio clienti, un unico pannello dove gestire gli ordini ed eventuali reclami o problemi.

Una nota sul sito avviserà gli utenti della possibilità di ordinare i prodotti disponibili nel catalogo dei freschi tramite Fresh e riceverli a domicilio in meno di due ore.

Il trasferimento di Prime Now è già cosa fatta in Giappone, India e Singapore, mentre per l’Italia non c’è una data, ma la migrazione si concretizzerà nei prossimi mesi.

Stephenie Landry, responsabile di Prime Now e di Amazon Fresh a livello mondiale, ha raccontato che il servizio Prime Now è nato in solo 111 giorni come una sorta di start-up che oggi è diventata grande.

