Rakuten Kobo presenta Kobo Elipsa: libro e quaderno per gli appunti in un unico dispositivo

Rakuten Kobo presenta Kobo Elipsa: libro e quaderno per gli appunti in...

Se pensavate che non ci fosse più spazio per l’evoluzione negli e-reader, ecco che arriva Rakuten Kobo con una novità davvero molto particolare, in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura digitale mai vista prima.

Arriva Kobo Elipsa

I designer e gli sviluppatori di Rakuten Kobo hanno voluto creare un nuovo pacchetto in grado di colmare il divario ancora esistente tra la stampa e gli ebook, tra lettura e creazione. Kobo Elipsa è un colosso con schermo E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici, dotato di un pennino e di una SleepCover nella confezione di vendita.

Il nuovo dispositivo punta a soddisfare le esigenze di chi non vuole limitarsi a leggere un libro ma vuole una maggiore interazione. Se fate parte di quel gruppo di lettori che ama prendere appunti sulle pagine, sottolineare passaggi, annotare appunti sui margini (purtroppo c’è anche chi ama maltrattare i libri NdR, con Kobo Elipsa troverete quello che fa per voi.

Nella cover, che spegne il lettore una volta chiuso, è presente uno slot per alloggiare il pennino, che può essere utilizzato per prendere annotazioni sulle pagine. In questo modo è possibile catturare immediatamente le idee scaturite durante la lettura di un libro o di un testo. Con il nuovo Kobo avrete dunque un libro e un blocco note nello stesso dispositivo, con 32 GB per ospitare una libreria decisamente fornita.

Tutto questo con lo schermo più grande mai visto su un dispositivo Kobo, con il pennino che farà felici i lettori di saggi, abituati a scrivere le proprie annotazioni a bordo pagina o negli spazi bianchi a disposizione. E grazie a MyScript tutti gli appunti potranno essere trasformati in testo digitale, con la possibilità di navigare nella sezione My Notebooks per creare e gestire gli appunti.

Il tutto potrà essere spostato su altri dispositivi grazie al supporto a Dropbox, così da esportare i contenuti e condividerli con amici e colleghi. Rakuten Kobo non ha trascurato l’elemento lettura, dotando Kobo Elipsa della tecnologia Comfort Light, che regola autonomamente la luminosità, così da essere sempre a proprio agio, di giorno e di notte.

Kobo Elipsa sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 3 giugno al prezzo di 399,99 euro, che include il lettore Kobo Elipsa, Kobo Stylus e SleepCover.