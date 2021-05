Su Abbonamenti.it le più importanti riviste scontate fino al 45%

Avete mai sentito parlare di Abbonamenti.it? Si tratta di un sito Web specializzato nella vendita di abbonamenti a servizi e – in particolar modo – a riviste. Il suo catalogo comprende, infatti, oltre cento riviste tra le più diffuse e popolari pubblicate dai più importanti gruppi editoriali italiani, come Mondadori Media S.p.A., Mondadori Scienza, Condé Nast, Hearst Magazines Italia, Panini e Stile Italia Edizioni.

Se desiderate abbonarvi a una rivista, Abbonamenti.it è la soluzione più vantaggiosa per farlo. Non solo riceverete la rivista direttamente presso l’indirizzo stabilito, ma il prezzo della rivista rimarrà bloccato per tutta la durata dell’abbonamento. In altre parole, anche se il prezzo di copertina della rivista dovesse aumentare nel corso dell’abbonamento, pagherete sempre la stessa quota.

Senza poi parlare del fatto che, se per qualche motivo un numero non dovesse esser stampato, l’abbonamento verrà automaticamente prolungato fino al recupero dei numeri che non avete ricevuto.

Fino al 45% di sconto sull’abbonamento di alcune riviste su Abbonamenti.it

Abbonamenti.it offre un catalogo molto ricco di riviste di ogni settore. Cosmopolitan, Cucina Moderna, Dueruote, Elle, Esquire, Focus, Forbes, Giallo Zafferano, Gente, Grazia, Internazionale, L’Espresso, Marie Claire, National Geographics, Panorama, Quattroruote, Starbene, TV Sorrisi e Canzoni, Vanity Fair, Vita in Campagna, Vogue e 100 Idee per ristrutturare sono solo alcuni dei tanti titoli presenti nell’elenco sfogliabile.

Il sito in questione offre già prezzi di abbonamento alle riviste abbastanza competitivi, ma per i prossimi giorni sono anche attive delle promozioni che ridurranno ulteriormente il canone di abbonamento.

Nello specifico, fino al prossimo 17 maggio sarà possibile fruire di uno sconto del 5% su tutti gli abbonamenti alle riviste perlopiù rivolte a un pubblico maschile, applicando il codice sconto “FGNSV54DZ8R”. Ma non finisce più, perché anche alcune riviste di cucina sono disponibili a un prezzo scontato fino al 45%.

Altre offerte attive al momento sono le seguenti: