Samsung super valuta l’usato, anche di TV di altre marche, in attesa dello switch-off

A settembre 2021 avrà inizio lo swtich-off per il passaggio al DVB-T2, il nuovo digitale terrestre di cui si parla ormai da molti mesi a questa parte. In previsione di questo importante avvenimento, Samsung annuncia una campagna di super valutazione dell’usato (anche di altre marche) in modo da acquistare uno smart TV serie 2020 o 2021.

Valuta il tuo usato in vista dello switch-off

“Per noi è sempre stato fondamentale anticipare il cambiamento, mettendo il consumatore al centro e offrendogli una varietà di prodotti che gli permettessero di vivere in totale libertà le proprie passioni – sottolinea Adrian Graf, Head of Marketing Audio Video Samsung Electronics Italia. Quello che vogliamo comunicare con questa iniziativa, soprattutto in vista degli Europei e delle Olimpiadi, è che non è necessario attendere l’inizio dello switch-off per cambiare il TV, ma lo si può fare anche prima, con grandi vantaggi. Per adeguarsi indubbiamente al passaggio, ma anche e soprattutto per rivoluzionare il proprio modo di usufruire dei contenuti.”

Infatti, fino al prossimo 25 luglio 2021, acquistando un TV Samsung della serie 2020 o 2021 e registrandolo sul sito di Samsung Members entro il 9 agosto 2021, si riceverà un rimborso in base al vecchio TV di casa indipendentemente se a marchio Samsung, LG o Sony. L’utente, poi, riceverà il rimborso tramite bonifico bancario entro 7 giorni dalla conferma di idoneità, con una valutazione che arriva massimo fino a 1969 euro per un TV Samsung o 811 euro per un modello di un’altra marca.

Ricordiamo, inoltre, come scritto a chiare lettere nel regolamento della iniziativa, che l’usato deve “essere privo di difetti al display (pixel, linee o fasce), completamente funzionante e comprensivo di accessori originali: cavo alimentazione; telecomando; telecomando Smart (se presente in dotazione originale); one connect comprensiva di cavo (se presente in dotazione originale).

Tutti i modelli di smart TV Samsung interessati dall’iniziativa sono indicati nell’allegato B del regolamento.

Elenco degli store che aderiscono alla iniziativa