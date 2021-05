Echo Show 8 e Echo Show 5 a questo prezzo su Amazon sono un affare

Su Amazon sono disponibili in offerta a un prezzo speciale gli ultimi dispositivi della famiglia Echo Show. Parliamo di Echo Show 8 e Echo Show 5, entrambi dotati di fotocamere più potenti rispetto quelle delle generazioni precedenti, così da garantire una migliore esperienza di video-chiamata.

Echo Show 8 in offerta su Amazon

Il nuovo Amazon Echo Show 8 è dotato di un display HD da 8 pollici, due altoparlanti stereo ed è alimentato da un processore octa-core. Punto di forza di questo dispositivo, come detto poco sopra, è la fotocamera. Echo Show 8 dispone, infatti, di una potente fotocamera da 13 MP in grado di eseguire automaticamente la panoramica, lo zoom e le inquadrature digitali durante le video-chiamate, in modo che il soggetti resti sempre perfettamente inquadrato.

Grazie allo schermo HD e ai suoi due altoparlanti stereo, Amazon Echo Show 8 offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e pratica, avendo tutte le principali piattaforme di contenuti in streaming (come Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music e Spotify) a portata di clic.

Questo smart display può anche essere trasformato in una cornice digitale per trasmettere sullo schermo le foto presenti in galleria. A tal proposito, i clienti Amazon Prime potranno godere di un archivio illimitato per il backup di tutte le immagini.

E ancora, il Echo Show 8 può anche essere utilizzato come piattaforma di controllo della Smart Home, dal momento in cui permette di controllare i dispositivi compatibili utilizzando il display o la propria voce.

Echo Show 8 è disponibile su Amazon nelle colorazioni Antracite e Bianco Ghiaccio al prezzo di 129 euro. A questo link, potrete acquistarlo a un prezzo scontato di soli 109,99 euro.

Echo Show 5 in offerta su Amazon

Echo Show 5 presenta un design più compatto ed offre, sostanzialmente, la maggior parte delle funzionalità del fratello maggiore. Dispone di una fotocamera HD che eventualmente può anche essere utilizzata per monitorare la propria casa quando si è fuori, accedendo alle immagini in diretta dall’apposita applicazione.

Anche questo dispositivo, proprio come Amazon Echo Show 8, dispone di alcune opzioni pensate per la protezione della privacy. E’ possibile, ad esempio, disattivare i microfoni con un semplice comando vocale, oscurare le fotocamere con l’apposito copri-telecamera e persino leggere e eliminare le registrazioni vocali.

Echo Show 5 è disponibile su Amazon nelle colorazioni Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte al prezzo di 89,99 euro. A questo link, potrete acquistarlo in offerta al prezzo di soli 79,99 euro.