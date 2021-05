Il MacBook Air M1 scende sotto i 1000 euro su Amazon ma non è l’unica offerta di oggi

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato, il MacBook Air M1 è sceso sotto la soglia psicologica dei 1000 Euro, sono 999 Euro per la precisione. Si tratta di un calo che era nell’aria da un po’ ed oggi è finalmente disponibile ad un prezzo super interessante ma non è ò’unica buona offerta su Amazon.

Le migliori offerte Amazon oggi 11 Maggio 2021

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 999 Euro invece di 1159 Euro

MSI GP66 Leopard

Si presenta quasi come un notebook informale ma questo MSI GP66 Leopard sa il fatto suo con un processore Intel Core i7 10750H e scheda grafica RTX 3080 di NVIDIA (16 GB RAM e 1 TB SSD). Il suo punto di forza è il design compatto, in un corpo così contenuto MSI è riuscita ad inserire il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 7 heatpipe. Non solo, per essere così portatile si è giocato anche con l’ottimizzazione del display che è quasi completamente borderless, è un 17.3 pollici nelle dimensioni di un 15 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz, assolutamente cosa non da poco. Prestazioni e design compatto fanno di questo MSI GP66 Leopard una soluzione da mettere in cima alla lista dei desideri soprattutto con la tastiera in collaborazione con SteelSeries.

MSI GP66 Leopard a 2499 Euro invece di 2699 Euro

Razer Huntsman Mini Mercury

Una tastiera gaming compatta. Non è tra le più conosciute del brand ma appena la si prova ci si rende conto di quanto sia valida la Huntsman Mini con switch Viola. La costruzione è ottima con una solida base metallica ed un cavo leggero, ci sono keycaps con LED RGB personalizzabili e Macro programmabili. Una delle migliori soluzioni per una 60% gaming che non vuole rinunciare a nulla.

Razer Huntsman Mini Mercury a 99 Euro invece di 129 Euro

Poco X3 Pro

Ancora uno smartphone in offerta, ancora un lieve calo di prezzo ma su un prodotto già economico quindi lo sconto si fa sentire maggiormente. Si tratta del buon Poco X3 Pro, uno smartphone di fascia bassa che prova non rinuncia a nulla con un display da 6,6″ FullHD+ a 120 Hz, un processore Snapdragon 860 decisamente potente e una quad camera da 48 Megapixel. Altro punto di forza oltre al prezzo è la sua durata della batteria con ben 5160 mAh. Smartphone nuovissimo che sta già facendo discutere gli appassionati.

Xiaomi Poco X3 Pro a 199 Euro invece di 229 Euro

