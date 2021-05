TIM Smart Book è un servizio inutile? Potete rinunciare gratuitamente

Smart Book è il servizio di consegna di TIM per ricevere in un unico volume gli elenchi telefonici aggiornati della linea fissa, direttamente all’indirizzo presso il quale è stata installata la linea fissa di TIM. L’elenco include i numeri telefonici di tutti gli abbonati alla linea fissa dell’operatore blu e degli altri gestori telefonici. Con un’informativa presente sul sito ufficiale, TIM ha comunicato che il cliente può rinunciare al servizio in modo gratuito.

Come rinunciare a TIM Smart Book

Il servizio Smart Book di TIM permette di ricevere ogni anno a casa e in un unico volume gli elenchi aggiornati contenenti tutti i numeri telefonici di linea fissa. Il servizio prevede la sola consegna del volume aggiornato all’anno in corso e non comprende il ritiro delle edizioni precedenti, che sarà compito del cliente smaltire in qualche modo.

Il servizio Smart Book di TIM ha un costo pari a 3,90 euro che viene addebitato automaticamente in fattura, per cui il cliente non deve assolutamente alcun importo agli addetti incaricati alla distribuzione degli elenchi aggiornati. Diffidate da chi sosterrà il contrario.

Già a partire dal mese di febbraio, l’operatore ha informato i suoi clienti – attraverso un messaggio in fattura – circa l’imminente consegna degli elenchi telefonici in questione. Il messaggio è stato inviato solamente a quei clienti che hanno scelto di aderire al servizio e che da lì a breve tempo avrebbero dunque ricevuto presso il proprio indirizzo il volume aggiornato.

L’informativa apparsa sul sito ufficiale di TIM informa gli utenti che è possibile rinunciare gratuitamente al servizio Smart Book rivolgendosi a uno dei canali disponibili. Dunque, tutti coloro che non sono interessati a ricevere a casa l’elenco aggiornato di tutti i numeri telefonici di linea fissa di TIM e degli altri gestori possono contattare il servizio clienti al numero 187 o recarsi alla propria area cliente MyTIM per rinunciare, senza costi, TIM Smart Book.

La rinuncia verrà applicata a partire dall’anno successivo, per cui chi rinuncia oggi al servizio di TIM, se non lo ha ancora fatto, riceverà comunque l’elenco aggiornato e dovrà pagare la rata una tantum di 3,90 per l’adesione al servizio. A partire dal prossimo anno, invece, non sarà più tenuto a pagare suddetta rata e non riceverà più l’elenco a casa.

In caso di mancata consegna o per ulteriori informazioni sul TIM Smart Book, gli interessati possono contattare il servizio clienti disponibile ogni giorno dalle ore 7:00 alle ore 22:30.