Powerbeats di Beats disponibili in Italia

Beats Powerbeats sono i nuovi auricolari Bluetooth dal suono potente pensati per accompagnare e dare ritmo alle sessioni di allenamento, grazie al design ergonomico, ultra-resistente, alla moda e personalizzabile.

I supporti auricolari delle Powerbeats, infatti, possono essere regolati e personalizzati con quattro copri-auricolari di diverse misure – già in dotazione – in modo tale da offrire il massimo comfort e stabilità.

Caratteristiche e prezzi delle nuove Powerbeats

I nuovi auricolari di Beats, inoltre, supportano i comandi touch, per cui è possibile interagire con il dispositivo semplicemente esercitando una leggera pressione sulle teste auricolari. E’ possibile, per esempio, controllare la riproduzione musicale, regolare il volume e gestire le chiamate in arrivo con un semplice gesto. I possessori di iPhone e iPad, invece, possono persino attivare gli auricolari con il comando “Ehi, Siri”.

Le Powerbeats sono anche dotati di microfoni beamforming e accelerometro vocale e di movimento per il rilevamento della voce e l’eliminazione dei rumori di fondo.

La batteria delle Powerbeats offre fino a 15 ore di autonomia, mentre la tecnologia Fast Fuel offre un’ora di autonomia extra con appena cinque minuti di ricarica. Gli auricolari sono poi dotati di tecnologia Bluetooth di classe 1 e chip H1 di Apple, che insieme garantiscono una connettività con lo smartphone – anche Android – immediata e velocità di connessione migliorata, grazie a un raggio d’azione ancora più ampio. E’ anche possibile condividere la playlist attraverso la funzione Condivisione e ascoltare le canzoni contemporaneamente sui Powerbeats e un altro paio di auricolari Beats o AirPods.

Powerbeats sono disponibili al prezzo suggerito al pubblico di 149,95 euro nelle colorazioni bianco, nero e rosso.