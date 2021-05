Non solo smartphone, OPPO presenta tre Smart TV K9 e Band Vitality Edition

Insieme allo smartphone Android OPPO K9 5G, la casa cinese ha presentato oggi in patria le Smart TV K9, in tre formati, e la smartband OPPO Band Vitality Edition. Per il momento si tratta di prodotti destinati al mercato cinese, ma vale la pena dargli un’occhiata in quanto potrebbero sbarcare anche in Europa nei prossimi mesi.

OPPO Smart TV con pannelli Full-HD o 4K a partire da 43″

Le OPPO Smart TV sono state svelate in tre formati: si parte dalla versione da 43 pollici a risoluzione Full-HD, pensata per chi non ha bisogno di spingersi oltre i 1080p e vuole spendere poco, e si arriva alle più generose versioni da 55 e 65 pollici con pannello 4K con certificazione HDR 10+. Gli ultimi due dispongono di un frame metallico e supportano il 93% della gamma colori DCI-P3 e fino a 1,07 miliardi di colori (con Delta E inferiore a 2).

Lato audio i modelli 4K possono contare su doppio speaker da 15 W, mentre quello Full-HD da 43 pollici si ferma a un doppio speaker da 10 W. Tutte e tre le Smart TV di OPPO supportano Dolby Audio e possono riprodurre musica anche a schermo spento. Ecco qualche dato dalla scheda tecnica:

display DLED Full-HD (43″) o 4K (55″ e 65″) con angolo di visione di 178°, 230 nits (43″) o 300 nits (55″ e 65″)

SoC Mediatek MT9652 quad core

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna (8 GB sul 43″)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, infrarossi, 3 HDMI 2.1 (1 ARC) sul 65″, 3 HDMI 2.0 sul 43″ e 55″, 2 USB, Ethernet

doppio speaker con Dolby Audio, per un totale di 30 W (55″ e 65″) o 20 W (43″)

sistema operativo ColorOS TV 2.0

I nuovi prodotti sono disponibili in Cina ai seguenti prezzi:

OPPO Smart TV K9 43″ Full-HD a 1799 yuan (circa 230 euro)

OPPO Smart TV K9 55″ 4K a 2999 yuan (circa 384 euro)

OPPO Smart TV K9 65″ 4K a 3699 yuan (circa 474 euro)

La casa cinese ha anche pensato a dei bundle con incluso lo smartphone OPPO K9 5G da 8-128 GB (2999 yuan, circa 384 euro, per il 43″ + smartphone, oppure 3699 yuan, circa 474 euro, per il 55″ + smartphone).

Arriva anche la smartband OPPO Band Vitality Edition

Insieme alla nuova serie di smart TV, il produttore presenta la OPPO Band Vitality Edition in due colorazioni, Orange e Blue. La smartband mette a disposizione un display AMOLED da 1,1 pollici, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, del battito cardiaco in tempo reale, il tracciamento del sonno e i pagamenti tramite WeChat e Alipay (in Cina).

Permette anche di controllare la riproduzione musicale dello smartphone e di avere accesso a tutte le “classiche” funzionalità da smartband, come la lettura delle notifiche e il tracciamento dell’attività sportiva. Di fatto si tratta di una OPPO Band con colorazioni diverse: anche il prezzo è lo stesso ed è di 199 yuan (poco più di 25 euro al cambio attuale).

Difficile dire se le Smart TV K9 e la OPPO Band Vitality Edition arriveranno anche in Europa: OPPO si sta espandendo con sempre più impegno nel Vecchio Continente, quindi lo sbarco delle novità anche da noi nei prossimi mesi non è da escludere. Vi piacerebbe poter acquistare questi prodotti in Italia?