Google annuncia le cuffie Pixel Buds A, anzi no

Nelle scorse ore il team di Google, attraverso un post pubblicato su Twitter con l’account Android, ha annunciato il lancio ufficiale di una nuova serie di cuffie true wireless, ossia Google Pixel Buds A.

Solo che, a distanza di poco tempo, quel tweet è stato rimosso dall’account Android, forse perchè è stato pubblicato in anticipo per errore oppure in quanto il colosso di Mountain View ha deciso di usare questa strategia per stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

Confermata la nuova serie di cuffie Google Pixel Buds A

Purtroppo il messaggio pubblicato (e poi rimosso) non forniva molte indicazioni sulla nuova serie Google Pixel Buds A, confermando alcune delle indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, come quella relativa alla decisione dell’azienda di proporre delle cuffie true wireless di un unico colore (nel caso specifico in bianco).

E ancora, il tweet si soffermava sulla grande qualità audio che la nuova serie di cuffie Google Pixel Buds A dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti e sulla velocità con cui è capace di effettuare il pairing Bluetooth (grazie alla nuova versione di Fast Pair dovrebbe connettersi con un semplice tap, garantendo così un notevole miglioramento dell’esperienza di utilizzo nella vita di tutti i giorni).

Infine, tra gli altri dettagli che il tweet in questione è in grado di fornirci vi sono il supporto a tutti i device con a bordo almeno la versione 6.0 di Android e la disponibilità di una custodia di ricarica che per design e dimensioni sembra richiamare quelle delle altre cuffie true wireless già lanciate dal colosso di Mountain View.

A questo punto probabilmente sarà necessario attendere solo pochi giorni prima del lancio ufficiale della nuova serie di cuffie Google Pixel Buds A, che potrebbe essere tra i device protagonisti di Google I/O 2021, evento in programma dal 18 al 21 maggio. Staremo a vedere.

