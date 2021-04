Apple sostituirà le batterie degli iPhone 11 che non supereranno la calibrazione

Tra le funzionalità che arriveranno questa settimana con iOS 14.5 c’è quella per la ricalibrazione del rilevamento dello stato della batteria cha Apple ha introdotto per ottimizzare il funzionamento del nuovo sistema di gestione della cella al litio degli iPhone 11.

In alcuni casi la calibrazione può fornire stime inesatte sul rilevamento dello stato della batteria con un conseguente scaricamento imprevisto, oppure una riduzione delle prestazioni massime, anche se in realtà la batteria è in perfetta salute.

La calibrazione presente all’interno della nuova versione di iOS permette di rilevare e di riposizionare in modo preciso la soglia tra la batteria utilizzabile dal sistema e quella da tenere come riserva per evitare che la cella si rovini, attraverso una serie di cicli di carica e scarica che non richiedono alcuna azione da parte dell’utente.

Apple sostituirà gratuitamente le batterie degli iPhone 11 che non supereranno la calibrazione

Apple piega che la procedura potrebbe richiedere settimane, specificando che sostituirà in garanzia e senza costi per l’utente la batteria di iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max se la calibrazione non dovesse andare a buon fine per qualche motivo.

Apple è stata costretta a realizzare una funzionalità che analizzasse in modo preciso e per lungo tempo il comportamento della batteria di ogni smartphone, in quanto la soglia cambia a seconda dell’usura delle singole celle.

E’ interessante che il colosso di Cupertino si sia impegnato così a fondo per una questione che riguarda un ridotto gruppo di utenti. Forse la multa dell’Antitrust e tutte le polemiche sulla gestione delle batterie usurate e sul calo di prestazioni hanno sensibilizzato l’attenzione di Apple.

