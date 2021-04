TIM cabla nuovi comuni con fibra FTTH mentre spinge sul progetto Smart District

TIM prosegue il piano di avanzamento dei progetti legati alla copertura della fibra FTTH (Fiber To The Home) con FiberCop in varie regioni del Paese. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di cablaggio di alcuni comuni italiani, come ad esempio Bagheria (Sicilia) il 15 aprile 2021 con l’investimento di 3 milioni di euro per portare la fibra in 15 mila unità immobiliari.

Fibra FTTH con FiberCop in tanti comuni

Il 16 aprile è stato il turno di Crotone (Calabria) dove con un investimento di 4,3 milioni di euro si è dato il via ai lavori di cablaggio di 16.500 unità immobiliari. Stessa cosa per Città di Castello (Umbria) con un investimento pari a 4,2 milioni di euro e 13 mila unità immobiliari interessate.

Il 19 aprile sono partiti i lavori per 10.000 unità immobiliari di Vittorio Veneto a fronte di un investimento pari a 3,5 milioni di euro, mentre giorno 20 aprile ci si è spostati a Civitanova Marche con un investimento di 4 milioni di euro per coprire 13.500 unità immobiliari. Stessa cosa Lecce con 35 mila unità immobiliari coinvolte grazie ad un investimento di 8 milioni di euro.

Nella giornata di oggi, 21 aprile, sono partiti i lavori a Lissone e Riccione: per il comune lombardo si parla di un investimento di 4,5 milioni di euro per la copertura di circa 14.500 unità immobiliari, mentre nel comune emiliano l’investimento da 4,8 milioni di euro servirà per cablare 15 mila unità immobiliari.

Per quanto riguarda invece il progetto Smart District di TIM, il colosso italiano ha da poco presentato i progetti che interesseranno un gran numero di comuni in Toscana, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Friuli Venezia Giulia. La strategia dell’azienda resta sempre quella di offrire le soluzioni tecnologiche più recenti al tessuto industriale italiano, sotto tutti i punti di vista.