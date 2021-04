Apple lancia Apple Card Family per la condivisione in famiglia

Nel corso dell’evento online “Spring Loaded”, Apple ha annunciato Apple Card Family, funzione che consentirà agli utenti di condividere un account Apple Card con gli altri componenti della famiglia (per un massimo di cinque persone) utilizzando iCloud Family Sharing.

I genitori, inoltre, potranno condividere la loro Apple Card anche con i figli a partire dai 13 anni d’età e tracciare i loro movimenti grazie a speciali funzioni dedicate proprio alla condivisione tra genitori e figli.

In aggiunta, il Daily Cash si espanderà anche ai partecipanti che riceveranno, insieme ai comproprietari della Apple Card, una percentuale di cashback sugli acquisti.

Apple Card Family punta a diventare l’unico metodo di pagamento in famiglia

Sarà inoltre possibile per i possessori di più Apple Card unire i propri conti formandone uno solo, in modo da poter usufruire di un limite di credito più elevato pur mantenendo dei tassi di interesse inferiori rispetto a due conti separati.

I possessori di Apple Card che decidono di attivare la Apple Card Family avranno a disposizione due opzioni di condivisione: una denominata “Allow Spending Only” che, come suggerisce il nome, consentirà ai partecipanti di usare la carta per gli acquisti ma non garantirà loro l’accesso a informazioni chiave come il bilancio totale, le impostazioni della carta e la cronologia delle transazioni. L’altra opzione è “Become Co-Owners” che permetterà ai partecipanti di diventare comproprietari della Apple Card sbloccando così l’accesso alle suddette informazioni.

Ricordiamo che Apple Card attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti dunque per un eventuale arrivo nel nostro continente ci sarà ancora da attendere.

