Xiaomi lancia un nuovo ventilatore smart

Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi, attraverso Smartmi, di un nuovo dispositivo dedicato agli appassionati di smart home: stiamo parlando di Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 Black Gold Edition.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di un ventilatore intelligente, progettato con l’obiettivo di garantire agli utenti un prodotto da usare anche in camera da letto, in quanto produce un livello basso di rumore, tale che non dovrebbe disturbare il sonno.

Le principali feature di Smartmi DC Inverter Floor Fan 3

Dotato di un design piuttosto curato, Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 può contare su una colorazione in nero e oro, l’ideale per non risaltare di notte e non disturbare il riposo degli utenti.

Tra le altre feature del nuovo ventilatore smart di Xiaomi vi sono una batteria agli ioni di litio integrata che può essere ricaricata in 4 ore (a dire di Xiaomi dovrebbe essere in grado di garantire fino a 20 ore di autonomia), una ventola che adotta un sistema senza spazzole di Minebea per diminuire il rumore, l’algoritmo del sensore dinamico del vento dell’azienda, un sensore integrato per la temperatura e l’umidità che cambia automaticamente la velocità in base alle condizioni ambientali, mantenendo una velocità del vento confortevole.

E ancora, Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 ha un generatore di ioni negativi integrato che riduce la polvere e l’elettricità statica, mantenendo un ambiente fresco.

Ovviamente non manca il supporto all’app MIJIA, attraverso la quale gli utenti potranno pre-impostare un orario di accensione, regolare la luminosità dello schermo, stabilire l’angolazione, controllare la temperatura e il livello di umidità, gestire la velocità del vento, ecc.

Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 Black Gold Edition è in vendita da ieri in Cina al prezzo ufficiale di 699 yuan, pari al cambio a circa 90 euro. Non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in Europa.